Palideli Mundialeta: Paleta de Temporada con Sabor y Premios

Helados PaliDeli anunció el lanzamiento de Mundialeta, una nueva paleta de edición limitada que combina el sabor de las cookies & cream con una dinámica promocional diseñada para cautivar a los consumidores y generar expectativa en cada compra. El producto llega al mercado como una apuesta innovadora dentro del portafolio de la marca guatemalteca, buscando ofrecer experiencias que trascienden el simple consumo.
Cada paleta Mundialeta viene con un empaque especial y la posibilidad de encontrar stickers premiados en su interior. Esta promoción invita a los compradores a buscar el empaque premiado y les da la oportunidad de participar por atractivos premios. Sin embargo, no todos los empaques contienen stickers, lo que convierte cada compra en un momento de suspenso y diversión para consumidores de todas las edades.
Mercedes Mendizábal, Jefa de Mercadeo de PaliDeli, explicó durante la presentación oficial la inspiración detrás de la campaña: "Queremos que nuestros consumidores experimenten algo más allá del producto. Buscamos que compren, revisen, descubran y compartan la emoción de encontrar un empaque premiado", enfatizó. La mecánica de la promoción se pensó para ser fácil de entender, con la meta de incentivar la participación y generar conversación alrededor de Mundialeta.
Propuesta innovadora para la temporada
La apuesta de PaliDeli con Mundialeta no se limita al lanzamiento de un nuevo sabor. La campaña incluye acciones de comunicación integradas en puntos de venta y medios, con el objetivo de fortalecer la conexión con los clientes, ofreciendo experiencias memorables y reforzando la presencia de la marca en el mercado nacional.
PaliDeli sigue apostando por la innovación tecnológica en la categoría de helados, presentando paletas 3D que responden a la evolución de los gustos de los consumidores. El diseño exclusivo de Mundialeta está pensado para conectar desde el primer vistazo, fusionando el antojo con la expectativa de ganar premios en cada compra.
Detalles de la promoción
Mundialeta estará disponible solo por temporada en los principales puntos de venta, especialmente tiendas de barrio en toda la república. La promoción es válida hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar existencias de premios, lo que añade un sentido de urgencia para quienes deseen participar en la dinámica.
- Empaques con stickers premiados ocultos.
- Participación abierta para quienes encuentren el empaque ganador.
- Premios de alto interés para el consumidor.