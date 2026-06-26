BanRural: 3 Años Líder en Financiamiento de Viviendas en Guatemala

BANRURAL se consolida como el principal promotor de vivienda de interés social en Guatemala al recibir por tercer año consecutivo el Galardón de Oro FHA 2026, reconocimiento otorgado por el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) por encabezar el financiamiento de viviendas en el país.
El reconocimiento destaca el liderazgo de la entidad bancaria, que durante tres años ha facilitado el acceso a la vivienda digna para miles de familias guatemaltecas. El acto de entrega se realizó el viernes 19 de junio, donde Juan Luis Fonseca, gerente general de BANRURAL, agradeció el premio y recalcó que refleja la responsabilidad asumida con el desarrollo nacional.
Fonseca expresó el orgullo de la institución al recibir el galardón tres años consecutivos y subrayó: "Detrás de cada vivienda financiada hay una familia cumpliendo el sueño de un hogar propio y digno. Vamos por el camino correcto y continuaremos impulsando el acceso a la vivienda en todo el territorio nacional."
Impacto de la Ley de Interés Preferencial
Un factor clave para alcanzar este logro ha sido la Ley de Interés Preferencial para el Acceso a la Vivienda (LIP). Gracias a esta legislación, familias de distintos sectores —trabajadores formales, informales, profesionales independientes y quienes reciben remesas— han accedido a créditos en condiciones más accesibles a través de subsidios a la tasa de interés.
- La LIP ha abierto la posibilidad de compra para quienes antes no calificaban para un financiamiento tradicional.
- El subsidio a la tasa de interés es fundamental para que cada vez más familias logren adquirir su primera vivienda.
Prioridad en el financiamiento y retos del sector
BANRURAL mantiene la vivienda social como prioridad en su cartera de crédito debido a su impacto directo en el bienestar familiar y la economía nacional. Guatemala enfrenta una necesidad de aproximadamente 2.2 millones de viviendas para cubrir el déficit habitacional, y el banco asume el reto con presencia en todo el país.
El dinamismo generado por la construcción de vivienda contribuye significativamente a la economía, favoreciendo cadenas productivas y generando empleo local. BANRURAL, desde su creación, ha fomentado la cercanía con las comunidades y la inclusión financiera, llevando soluciones a los sectores que más lo necesitan.
Compromiso con la inclusión y el desarrollo
La obtención del Galardón de Oro FHA 2026 reafirma el papel protagónico de BANRURAL en la reducción de la brecha habitacional y su condición de aliado estratégico para el desarrollo guatemalteco. El banco sostiene su misión de abrir las puertas de un hogar propio a más familias, buscando construir un país más sólido e inclusivo. Fonseca aseguró la continuidad de estos esfuerzos y reiteró el compromiso institucional con el acceso a vivienda en los rincones más apartados del país.