Interplaza Villalobos: 750 Empleos y 170 Locales en Villa Nueva

Interplaza Villalobos inauguró la nueva etapa de su centro comercial en Villa Nueva, reafirmando el compromiso de Metroproyectos con el desarrollo económico y social del área metropolitana de Guatemala y destacándose como pieza clave en la infraestructura comercial local.
La reciente ampliación convierte a Interplaza Villalobos en el cuarto centro comercial de Metroproyectos en el departamento de Guatemala y el onceavo en su red de 22 centros comerciales en todo el país. Esta expansión incrementó el espacio total de construcción a 73,800 metros cuadrados y la superficie alquilable alcanza ahora los 28,090 metros cuadrados, con una oferta diversificada de 170 espacios comerciales.
Una oferta comercial robusta y moderna
El nuevo centro comercial reúne restaurantes, tiendas de conveniencia, moda, entretenimiento y servicios. Entre sus principales anclas comerciales destacan Supermercado La Torre, Carrion, El Cafetalito, Muebles Fiesta, El Pinche, Agacy, Samsung, Skechers, iShop, New Era, Lili Pink, Luces Utz y Adoc, entre otras marcas reconocidas. Próximamente se sumarán salas de cine, reforzando su apuesta por el entretenimiento familiar en la zona.
El proyecto se caracteriza por su naturaleza de uso mixto y su evolución constante. Desde su apertura en 2018 con una fase de conveniencia, integró autoservicios de marcas líderes como Pollo Campero, Pizza Hut, Dollarcity, Taco Bell, Dunkin’ Donuts, Little Caesar’s, Impulso, Castor’s Pizza, Del Puente, Sarita, Farma Value, Barista y Al Macarone, ofreciendo una experiencia completa para los visitantes.
Con más de 1,500 espacios de parqueo gratuitos y acabados de alta calidad, el centro comercial prioriza la comodidad y seguridad de los visitantes. Para mejorar el acceso, un moderno paso a desnivel sobre la carretera al Pacífico optimiza la movilidad tanto hacia la Ciudad de Guatemala como hacia las colonias cercanas. Este paso contribuye directamente a la fluidez del tránsito, beneficiando a miles de conductores cada día.
Inversión y generación de empleo
La ampliación de Interplaza Villalobos representó una inversión de 23.5 millones de dólares. Durante la construcción generó 500 empleos directos y otros 150 indirectos, mientras que en su fase de operación mantiene más de 750 puestos laborales permanentes, contribuyendo de forma significativa al bienestar económico de Villa Nueva y áreas circundantes.
Además de su impacto financiero, la visión del proyecto es convertirse en un punto de encuentro y recreación para las familias, fortaleciendo la vida social y los lazos comunitarios. La comunidad agradeció especialmente a los trabajadores que hicieron posible la obra y a todos quienes han apoyado el crecimiento del sector.
Metroproyectos: 40 años impulsando Guatemala
Metroproyectos es una corporación guatemalteca que durante más de cuatro décadas ha promovido el desarrollo a través de proyectos de vivienda e infraestructura comercial. Actualmente la empresa opera 22 centros comerciales en los principales puntos del país, con más de 2,700 espacios ocupados por marcas nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria ha generado más de 15,000 empleos, consolidándose como referente en el impulso económico y la modernización comercial de Guatemala.