 Interplaza Villalobos: 750 Empleos y 170 Locales en Villa Nueva

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
26
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
25
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Empresas

Interplaza Villalobos transforma el panorama comercial de Villa Nueva con más de 750 empleos y 170 locales

La ampliación de Interplaza Villalobos genera 750 empleos permanentes y aporta $23.5 millones a la economía guatemalteca, mejorando el comercio y la infraestructura local.

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Inauguración Interplaza Villalobos , Cortesía
Inauguración Interplaza Villalobos / FOTO: Cortesía
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Interplaza Villalobos inauguró la nueva etapa de su centro comercial en Villa Nueva, reafirmando el compromiso de Metroproyectos con el desarrollo económico y social del área metropolitana de Guatemala y destacándose como pieza clave en la infraestructura comercial local.

La reciente ampliación convierte a Interplaza Villalobos en el cuarto centro comercial de Metroproyectos en el departamento de Guatemala y el onceavo en su red de 22 centros comerciales en todo el país. Esta expansión incrementó el espacio total de construcción a 73,800 metros cuadrados y la superficie alquilable alcanza ahora los 28,090 metros cuadrados, con una oferta diversificada de 170 espacios comerciales.

Foto embed
Inauguración Interplaza Villalobos - Cortesía

Una oferta comercial robusta y moderna

El nuevo centro comercial reúne restaurantes, tiendas de conveniencia, moda, entretenimiento y servicios. Entre sus principales anclas comerciales destacan Supermercado La Torre, Carrion, El Cafetalito, Muebles Fiesta, El Pinche, Agacy, Samsung, Skechers, iShop, New Era, Lili Pink, Luces Utz y Adoc, entre otras marcas reconocidas. Próximamente se sumarán salas de cine, reforzando su apuesta por el entretenimiento familiar en la zona.

El proyecto se caracteriza por su naturaleza de uso mixto y su evolución constante. Desde su apertura en 2018 con una fase de conveniencia, integró autoservicios de marcas líderes como Pollo Campero, Pizza Hut, Dollarcity, Taco Bell, Dunkin’ Donuts, Little Caesar’s, Impulso, Castor’s Pizza, Del Puente, Sarita, Farma Value, Barista y Al Macarone, ofreciendo una experiencia completa para los visitantes.

Con más de 1,500 espacios de parqueo gratuitos y acabados de alta calidad, el centro comercial prioriza la comodidad y seguridad de los visitantes. Para mejorar el acceso, un moderno paso a desnivel sobre la carretera al Pacífico optimiza la movilidad tanto hacia la Ciudad de Guatemala como hacia las colonias cercanas. Este paso contribuye directamente a la fluidez del tránsito, beneficiando a miles de conductores cada día.

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Inauguración Interplaza Villalobos - Cortesía

Inversión y generación de empleo

La ampliación de Interplaza Villalobos representó una inversión de 23.5 millones de dólares. Durante la construcción generó 500 empleos directos y otros 150 indirectos, mientras que en su fase de operación mantiene más de 750 puestos laborales permanentes, contribuyendo de forma significativa al bienestar económico de Villa Nueva y áreas circundantes.

Además de su impacto financiero, la visión del proyecto es convertirse en un punto de encuentro y recreación para las familias, fortaleciendo la vida social y los lazos comunitarios. La comunidad agradeció especialmente a los trabajadores que hicieron posible la obra y a todos quienes han apoyado el crecimiento del sector.

Metroproyectos: 40 años impulsando Guatemala

Metroproyectos es una corporación guatemalteca que durante más de cuatro décadas ha promovido el desarrollo a través de proyectos de vivienda e infraestructura comercial. Actualmente la empresa opera 22 centros comerciales en los principales puntos del país, con más de 2,700 espacios ocupados por marcas nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria ha generado más de 15,000 empleos, consolidándose como referente en el impulso económico y la modernización comercial de Guatemala.

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