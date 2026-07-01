 BCIE Aprueba Nueva Capitalización en Asamblea de Gobernadores

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Empresas

El BCIE aprueba nueva capitalización en Asamblea de Gobernadores

Esta decisión permitirá que el BCIE cuente con más herramientas para financiar iniciativas de alto impacto en áreas clave como infraestructura, sostenibilidad, competitividad, innovación y desarrollo social.

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BCIE / FOTO: BCIE
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La Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), máximo órgano de decisión de la institución, aprobó una serie de medidas estratégicas orientadas a fortalecer su gobernanza, solidez financiera y relevancia como banco multilateral de desarrollo.

Estas decisiones marcan uno de los hitos más importantes en los 66 años de historia del BCIE y buscan preparar a la institución para enfrentar los desafíos de las próximas décadas.

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BCIE - BCIE

Uno de los principales acuerdos fue la aprobación del Noveno Incremento de Capital, mediante el cual el capital autorizado del BCIE pasará de US$7,000 millones a US$10,000 millones.

Con este incremento, el Banco fortalece su capacidad financiera para apoyar proyectos transformacionales en sus países miembros, especialmente aquellos orientados al desarrollo económico, social, ambiental y de integración regional.

En términos prácticos, esta decisión permitirá que el BCIE cuente con más herramientas para financiar iniciativas de alto impacto en áreas clave como infraestructura, sostenibilidad, competitividad, innovación y desarrollo social.

Una visión para las próximas décadas

La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, agradeció la confianza de los países miembros y destacó que estas decisiones sientan las bases del Banco para los próximos 20 o 30 años.

"Quiero agradecer a los países miembros por su confianza en la visión que hemos trazado para el BCIE.  Hoy marcamos un hito que sienta las bases del BCIE de los próximos 20 a 30 años: un BCIE transparente, riguroso técnicamente, eficiente en el uso de los recursos y enfocado en ser el verdadero motor de transformación positiva de los países que servimos.

Hoy no solo estamos fortaleciendo al BCIE en su gobernanza y su capacidad financiera, sino que estamos creando las condiciones para la generación de proyectos regionales de integración económica, social y ambiental, que serán transformacionales en la vida de millones de ciudadanos en nuestros países miembros."

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Gisela Sánchez - Presidente Ejecutiva del BCIE

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