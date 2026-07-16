La manera en que las empresas atraen, desarrollan y retienen a sus colaboradores está cambiando a un ritmo acelerado. La irrupción de la inteligencia artificial, las nuevas expectativas de las generaciones más jóvenes y un entorno económico cada vez más dinámico obligan a las organizaciones a replantear sus estrategias de liderazgo y cultura corporativa.
Con este panorama como punto de partida, Forbes Centroamérica realizó el Foro Forbes Top Employers Guatemala 2026. El encuentro reunió a CEOs, directores de Recursos Humanos y especialistas en cultura organizacional para analizar el futuro del trabajo y las mejores prácticas que están transformando a las empresas de la región.
En entrevista, Anasella Acosta, editora adjunta de Forbes Centroamérica, explicó que este tipo de espacios buscan colocar al talento humano en el centro de las decisiones empresariales. Además, Acosta detalló "que son las personas quienes impulsan el crecimiento económico y la competitividad".
"Las empresas son quienes mueven el aparato productivo, pero ese aparato productivo funciona gracias a las personas. Todo reside en el talento y en los colaboradores", destacó. Acosta explicó que el objetivo del encuentro no es únicamente intercambiar ideas, sino generar estrategias que permitan fortalecer el compromiso de los colaboradores con sus organizaciones y crear entornos laborales donde las personas puedan desarrollarse.
Un foro para construir empresas más competitivas
"Cuando un colaborador se siente comprometido, productivo y valorado dentro de su empresa, ese bienestar también impacta positivamente en otros ámbitos de su vida", señaló. En ese sentido, el foro busca convertirse en un espacio donde las empresas compartan experiencias exitosas que puedan ser replicadas por otras organizaciones, especialmente por pequeñas y medianas empresas que buscan fortalecer su cultura corporativa.
Uno de los aspectos que destacó la editora adjunta de Forbes Centroamérica fue la importancia de reunir a los principales líderes empresariales del país. Según explicó, son los CEOs y altos directivos quienes tienen la capacidad de impulsar programas de bienestar, desarrollo profesional e innovación dentro de las organizaciones.
"Los líderes son quienes toman las decisiones. Son ellos quienes determinan si una iniciativa avanza, si se impulsa una nueva cultura organizacional o si se generan espacios donde los colaboradores puedan aportar ideas y participar en los cambios", comentó. Además, resaltó que reunir a estos tomadores de decisiones permite compartir buenas prácticas entre empresas para que puedan expandirse a toda la región.
Para Acosta, uno de los mayores desafíos que enfrentan actualmente las empresas de Guatemala y Centroamérica es encontrar profesionales con las competencias que exige el mercado actual. Si bien las habilidades tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial cobran cada vez mayor importancia, aseguró que las llamadas habilidades blandas continúan siendo determinantes.
La apuesta clara de Forbes Centroamérica
"La capacidad de aprender constantemente, innovar, adaptarse a los cambios y resolver problemas con rapidez son competencias que hoy resultan fundamentales", afirmó. Añadió que las organizaciones también deben comprender que los cambios comienzan desde la alta dirección y que toda transformación debe responder a un propósito claro que genere valor tanto para la empresa como para la sociedad.
Uno de los temas que más inquieta actualmente a trabajadores y empresas es la incorporación de la inteligencia artificial. Sin embargo, Acosta considera que existe una percepción equivocada sobre esta tecnología.
A su juicio, la inteligencia artificial no llega para sustituir a las personas, sino para hacer más eficientes los procesos y liberar tiempo para actividades de mayor valor."Cuando entendemos realmente qué es la inteligencia artificial descubrimos que viene a sumar, no a quitarnos oportunidades. Nos obliga a reinventarnos y aprender nuevas formas de trabajar", explicó.
Incluso señaló que estas herramientas podrían abrir nuevas oportunidades de emprendimiento, autoempleo o permitir que las personas desarrollen proyectos que antes no podían realizar por falta de tiempo. Durante la conversación, Acosta subrayó que Forbes Centroamérica pretende consolidarse como una plataforma donde se visibilicen los casos de éxito de las empresas que están transformando su cultura organizacional.
"Queremos ser una vitrina donde las buenas prácticas puedan conocerse, replicarse y beneficiar no solo a las grandes compañías, sino también a las pequeñas empresas que buscan una guía para crecer", expresó.
El Foro Forbes Top Employers Guatemala 2026, celebrado en el Hotel Real Intercontinental reunió a líderes empresariales para debatir temas como la guerra por el talento, el liderazgo corporativo, la transformación digital y el papel estratégico del capital humano. Para Forbes Centroamérica, la apuesta es clara: impulsar organizaciones más competitivas, innovadoras y humanas, donde el éxito empresarial vaya de la mano con el bienestar de quienes hacen posible su crecimiento.