Nuevo sistema para denunciar consumo de tabaco en público

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) llevó a cabo este jueves, 16 de julio, el lanzamiento e institucionalización del Botón Digital de Denuncia de Violaciones a la Ley de Creación de Ambientes Libres de Humo de Tabaco.
El objetivo es que la población cuente con una herramienta que le permita denunciar a personas fumando en lugares y espacios como medios de transporte y comercios, ya sea públicos o privados.
Rocío Donis, coordinadora del Programa Nacional de Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas, indicó que también se busca recibir reportes sobre áreas donde no se cuente con la señalización que las identifique como libres de humo.
Por su parte, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, dijo que la lucha contra el cáncer continúa y el humo sigue siendo la principal causa de esa enfermedad e infartos en el mundo, incluyendo Guatemala.
Añadió que, ante la poca capacidad de la cartera que dirige para verificar todos los establecimientos, se creó el Botón Digital para que la población apoye a ubicar los lugares donde no se está cumpliendo la normativa.
¿Cómo denunciar?
El Ministerio de Salud puso a disposición su portal web, donde se encuentra el Botón Digital, para que los guatemaltecos puedan contribuir a proteger la salud de sus familias y de todos en general, específicamente para la prevención del cáncer por presencia de humo de tabaco.
Por ello, si se detecta a personas fumando en áreas prohibidas por la ley, el proceso para notificar a las autoridades es el siguiente:
- Ingresar al portal https://mspas.gob.gt
- Seleccionar el Botón de Denuncia.
- Llenar el formulario que se despliega, donde se solicitan datos del denunciante, incluido su nombre, correo electrónico y número telefónico. Aunque la información también puede presentarse de forma anónima.
- También completar los datos sobre el establecimiento o lugar donde ocurrieron los hechos y el motivo de la denuncia.
- Seleccionar el botón que indica "enviar reporte".
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7