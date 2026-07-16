 Dos capturados en operativos en Mixco por vínculos con crímenes

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Dos capturados en operativos en Mixco por vínculos con crímenes

Ambos tenían órdenes de captura por el delito de asesinato.

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En dos casos distintos, en operativos y allanamientos en Mixco, Guatemala, los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos hombres que son presuntos responsables de dar muerte a igual número de personas.

En la colonia Belén, zona 7 de Mixco fue capturado un individuo de 40 años señalado del delito de asesinato. La orden de aprehensión fue emitida el 14 de julio por un juzgado de Guatemala, en seguimiento a la investigación por la muerte de un hombre de  21 años, el 12 de julio, a consecuencia de heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, en esa misma zona.

Otro caso

En un allanamiento en la zona 10 de Mixco fue detenido un hombre de 32 años por ser requerido por un juzgado de ese municipio por el delito de asesinato. Esta persona es presunta responsable de darle muerte a una persona de 48 años en la colonia La Unión, La Comunidad, zona 10 de Mixco, el 12 de junio.

Ambos fueron puestos a disposición de los juzgados que emitieron las órdenes de captura para que resuelvan su situación legal.

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