 Guatemala, líder en recepción de remesas en Centroamérica

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Nacionales

Guatemala lidera la recepción de remesas en Centroamérica

En los primeros cinco meses de 2026 ingresaron al país más de US$10,653 millones por concepto de remesas.

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Las remesas familiares recibidas por Guatemala, El Salvador y Honduras, que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, llegaron a 20.153,7 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, un 8,6 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, según datos actualizados este jueves 16 de julio.

Las cifras registradas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y mayo con 10.653 millones de dólares o el 52,9 %, seguido de Honduras con 5.290,9 millones (26,3 %) y El Salvador con 4.209,8 millones de dólares (20,8 %).

Según a entidad, estas cifras representan incrementos puntuales de un 5,9 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 7,5 % para Guatemala y un 13,2 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.

Las remesas a Guatemala crecen un 7% en el primer semestre de 2026

Solo en junio, los migrantes guatemaltecos, especialmente los radicados en Estados Unidos, enviaron 2.325,5 millones de dólares.

Centroamericanos buscan oportunidades en el exterior

Cada año, cerca de 500 mil personas procedentes del denominado Triángulo Norte de Centroamérica intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas.

Las remesas desde EE.UU., donde viven más de 3 millones de guatemaltecos, son uno de los principales sostenes de la economía de Guatemala, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

Los migrantes envían remesas a 1,7 millones de hogares guatemaltecos, lo cual tiene un impacto directo en la economía de siete millones de personas, en su mayoría en regiones pobres del país.

Las autoridades monetarias estiman que el crecimiento del envío de remesas para el cierre de 2026 estará en torno al 5 %, lo que serían unos 26.806,7 millones de dólares aproximados.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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