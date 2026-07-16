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Sololá: Accidente deja un agente de la PNC fallecido y nueve heridos

Una unidad policial sufrió un percance vial en el kilómetro 159.7 de la ruta de Santa María Visitación.

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. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) falleció y otros nueve resultaron heridos en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la madrugada de este jueves, 16 de julio, en el kilómetro 159.7 en la ruta que comunica Santa María Visitación con el sector Lagunas, en el departamento de Sololá. 

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, en el sector ocurrió un percance que involucra la unidad vehicular de la entidad de seguridad. Hasta el momento no han sido determinadas las causas.

El portavoz del cuerpo de socorro, Cecilio Chacaj, explicó que al centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar esta situación, por lo cual se trasladaron de inmediato las unidades de emergencia al sector.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar una unidad de la PNC, identificada con la nomenclatura SAC-119, del departamento de Sacatepéquez, con múltiples daños en su estructura derivado de una colisión.

Accidente cobra una vida

El personal estableció que al menos diez policías resultaron lesionadas tras este incidente. Al evaluarlos, se determinó que uno de ellos ya no contaba con signos vitales. La víctima mortal es el agente de la PNC, Nery Zuñiga, de 35 años de edad aproximadamente, originario de Pastores Sacatepéquez.

Los afectados recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados hacia un centro asistencial de la localidad para recibir la respectiva atención médica, pues presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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