 PNC refuerza seguridad por pago del Bono 14

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Nacionales

PNC explica tácticas que usan los carteristas y fortalece operativos tras pago del Bono 14

El aumento en la circulación de dinero por el pago del Bono 14 en julio eleva el riesgo de delitos; la PNC implementa tecnología y despliegue policial para ofrecer mayor seguridad.

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Personal de la PNC mantiene operativos a nivel nacional por pago del Bono 14., PNC
Personal de la PNC mantiene operativos a nivel nacional por pago del Bono 14. / FOTO: PNC
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Julio marca un repunte en la actividad económica de Guatemala por la entrega del Bono 14, pero también crecen los riesgos de la delincuencia en las calles. Para abordar esta situación, el Ministerio de Gobernación ha implementado un plan especial de seguridad orientado a proteger cajeros automáticos, comercios y agencias bancarias, puntos donde circula mayor cantidad de efectivo en estos días.

El comisario José Cornel Santos, subdirector general de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó en una entrevista en el programa "A Primera Hora", de Emisoras Unidas, que la institución ha redoblado su presencia en áreas de alta afluencia de personas y zonas comerciales. "El despliegue se enfoca especialmente en centros comerciales, pasarelas, paradas de taxis y transporte colectivo. Estos lugares se priorizan por la concentración de dinero y personas durante el pago del Bono 14", precisó Santos.

Entre las nuevas estrategias, la PNC cuenta ahora con mayor soporte tecnológico, incluyendo centros de monitoreo y vigilancia en tiempo real. Esto les permite detectar movimientos sospechosos y coordinar la intervención inmediata de los equipos operativos ante cualquier incidente. "La tecnología facilita no solo la reacción ante delitos en curso, sino también la prevención, identificando y neutralizando amenazas antes de que ocurran", recalcó el subdirector.

Días críticos y perfil del delincuente

Los fines de semana cercanos al 15 de julio son los de mayor actividad delictiva, pues es cuando circula más dinero por la entrega del Bono 14, según la PNC. Santos detalló que tanto el fin de semana anterior como el posterior a la fecha de pago suelen tener un aumento notorio en la afluencia a lugares de consumo y retiro de efectivo, lo que incrementa las oportunidades para los asaltantes.

Consultado sobre el perfil de los delincuentes más activos en esta temporada, Santos puntualizó que los carteristas profesionales representan la mayor amenaza. "Suelen actuar en grupos, con gran destreza para sustraer objetos sin que la víctima se percate, y coordinan el traspaso rápido del botín a un cómplice para evadir la detección", explicó.

Tácticas y modalidades de robo más frecuentes

El análisis policial revela que la modalidad predominante es el robo sin violencia mediante distracciones, como empujones aparentemente accidentales, tropiezos "casuales" o incluso pidiendo la hora, aprovechando aglomeraciones para acercarse a la víctima. Sin embargo, en algunos casos los delincuentes recurren también a intimidaciones o uso de armas blancas o de fuego para concretar el robo.

Santos explicó que la operación de los carteristas está meticulosamente planeada: seleccionan previamente a la víctima, le dan seguimiento y actúan en cuestión de segundos después de confirmar que porta dinero o bienes de valor.

"El tiempo que tardan puede ser mínimo. La víctima, ya seleccionada y observada mientras retira efectivo o realiza compras, suele darse cuenta del robo solo después de que los asaltantes han abandonado el lugar", relató el subdirector.

Mayor presencia policial y recomendaciones

Con el objetivo de reducir los robos en autobuses y transporte público, la PNC ha desplegado binomios policiales y aumentó la vigilancia en puntos de abordaje y desembarque. Santos recalcó que el 100% del personal asignado a tareas de seguridad está reforzando las calles y zonas clave, en especial durante las fechas pico del Bono 14.

El subdirector reiteró la importancia de estar alerta, tomando precauciones adicionales en lugares concurridos y evitando hacer ostentación de efectivo. Recordó que los carteristas suelen recurrir a estrategias para no llamar la atención, desplazándose en grupos y utilizando cualquier oportunidad para acercarse a posibles víctimas sin levantar sospechas.

El entrevistado finalizó indicando que la Policía Nacional Civil reafirma su compromiso con la protección ciudadana durante este periodo crítico, apoyándose en vigilancia tecnológica y operativos presenciales en todo el país.

* Escuche aquí la entrevista completa con el jefe policial:

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