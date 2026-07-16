Presidente de postuladora de Contralor resalta transparencia

El Foro de Rectores de las universidades nacionales designó al padre Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar, como presidente de la comisión de postulación para seleccionar a los candidatos a Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030. En entrevista para el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, el profesional compartió sus impresiones sobre este nuevo desafío y el entorno en el que deberá liderar la selección del máximo responsable de la fiscalización pública en el país.
Desde el inicio, el padre señaló la importancia de que la comisión de postulación funcione con objetividad, transparencia y un diálogo abierto, alejándose de intereses politizados. Subrayó que el mandato central es presentar una lista de los profesionales más aptos y honorables para asumir el cargo, elemento esencial para garantizar la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción dentro del Estado.
Experiencia y contexto actual
Rememorando su experiencia encabezando una postuladora en años anteriores, el rector indicó que, a pesar de que el contexto político nacional sigue siendo retador, los obstáculos actuales no resultan tan agresivos como en procesos pasados. Enfatizó que antes predominaba un ambiente de intimidación, impulsado principalmente por la criminalización desde el Ministerio Público, situación que, según él, ha cambiado permitiendo ahora a los comisionados actuar con mayor independencia y libertad.
"Considero que va a ser un poco más fácil. Creo que el contexto de la vez anterior era mucho más agresivo. Acuérdense que estamos con un Ministerio Público que criminalizaba a ciertos actores, hoy creo que esto no se va a dar. Por otro lado, el reto es importante ahora de contribuir a la elección de un Contralor General de Cuentas que fortalezca el Estado de Derecho, que, a través de la Contraloría, que es una instancia muy importante del Estado, contribuya a la rendición de cuentas, transparencia y, sobre todo, a la lucha contra la corrupción", expresó.
Sobre la coyuntura, destacó que esta elección ocurre a un año de los próximos comicios generales, lo que añade tensión al proceso. Aunque reconoció la relevancia de la Contraloría en épocas electorales, insistió en que su función debe mantenerse objetiva y no convertirse en actor político, evaluando la probidad de los aspirantes de manera imparcial, sin favorecer ni perjudicar a interesados en la contienda política.
Preocupación por la calidad educativa
El rector fue enfático al denunciar irregularidades en algunas universidades privadas recientes. Recalcó que ciertos centros educativos han surgido con fines políticos y sin interés genuino en la academia, la investigación o la proyección social. Criticó la permisividad del Consejo de Enseñanza Privada Superior frente a la proliferación de universidades sin infraestructura ni estudiantes, lo que pone en entredicho la calidad de la educación superior.
En este sentido reveló que un grupo considerable de rectores comparte la preocupación por el rol del Consejo, el cual, afirmó, actualmente está bajo control de un sector específico. Por ello, señaló que los académicos mantienen el compromiso de revalorizar la función universitaria, apostando por la calidad y la formación ética de los profesionales.
Incidentes recientes y defensa del prestigio académico
Durante la conversación, el padre Miquel relató el incidente en el que una universidad empleó sin autorización una fotografía que pertenece a la Universidad Rafael Landívar, utilizándola como portada en su sitio web. El rector calificó este hecho como competencia desleal y plagio. Explicó que remitió una carta formal al rector implicado y que, aunque la fotografía fue retirada, nunca obtuvo una respuesta oficial. Poco después, el rector de dicha universidad presentó su renuncia.
Ante la consulta sobre posibles presiones o mensajes intimidatorios tras exponer el caso, el entrevistado aclaró que sólo recibió solidaridad de parte de otros rectores privados, quienes también manifestaron su sorpresa e indignación por lo ocurrido. Señaló que dentro del sector existen rectores honorables que buscan fortalecer el liderazgo académico y la cooperación para mejorar la educación superior en el país.
La conversación concluyó con la reiteración del compromiso de un sector de universidades privadas para retomar su misión educativa y contribuir a una sociedad con profesionales éticos, competentes y coherentes, un esfuerzo que consideran indispensable para el desarrollo nacional.