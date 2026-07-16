 Pánico en pasajeros: conductor se escapa a toda velocidad

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Internacionales

VIDEO. Pánico entre pasajeros porque conductor huyó a toda velocidad de puesto de registro

Los mismos pasajeros agredieron al conductor para que redujera la velocidad y atendieron la señal de alto de las autoridades. “Ya, por favor, traigo a mis bebés”, rogaba una pasajera para que detuviera la marcha.

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Video de pasajeros en bus de Queretaro, Captura de video
Video de pasajeros en bus de Queretaro / FOTO: Captura de video
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Pasajeros de un bus colectivo vivieron momentos de pánico luego de que el conductor decidiera omitir la señal de alto en un puesto de registro y huir a toda velocidad sobre la carretera de Querétaro, México, para evadir a las autoridades de tránsito. 

Lo que habría comenzado como un viaje normal para los pasajeros terminó en un episodio de angustia y terror: "No quería morir con mis bebés", narró una de las pasajeras que viajaba aparentemente en un transporte colectivo contratado por aplicación móvil. 

Los pasajeros al advertir que el conductor subió la velocidad poniendo en riesgo la vida de todos intentaron persuadirlo para detener la marcha luego de que le indicaron un alto en un operativo en la avenida 5 de Febrero. Además de que ya eran perseguidos por elementos de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), de la Policía Estatal. 

En las imágenes se muestra que uno de los pasajeros empieza a golpear al conductor, acción con la que finalmente detiene el vehículo. 

Aunque medios locales indicaron que retuvieron al piloto, no han revelado detalles por los que el conductor huía de las autoridades. 

De acuerdo con la información preliminar narrada por los pasajeros, el bus colectivo lo contrataron por una plataforma y red social que conecta a conductores que tienen asientos libres en su auto con pasajeros que viajan hacia el mismo destino. Permite a los usuarios compartir los gastos del trayecto (como combustible y peajes), promoviendo el consumo colaborativo, el ahorro económico y la reducción de emisiones de carbono.

Para gestionar el viaje el conductor publica su ruta indicando fecha, hora, número de plazas disponibles y el costo por asiento. El precio está regulado por la plataforma para que solo sirva para cubrir gastos y no para obtener ganancias comerciales, explica la aplicación. 

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