 Funciones Clave de la Contraloría General de Cuentas

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
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Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
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Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 21:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Contraloría General de Cuentas: qué funciones ejerce y por qué es importante la elección del titular

La principal función de esta entidad es garantizar que el dinero de los impuestos se administre con transparencia y legalidad en beneficio de la población.

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La Contraloría General de Cuentas (CGC) es la institución del Estado de Guatemala encargada de fiscalizar los ingresos, egresos y el uso de los recursos públicos. Su objetivo principal es garantizar que el dinero de los impuestos se administre con transparencia, legalidad y eficiencia en beneficio de la población.

La elección del próximo titular de la CGC está a cargo de los rectores de las universidades del país, quienes recientemente eligieron a Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, para dirigir este proceso para integrar la nómina de candidatos. 

La elección de una persona proba es fundamental para que la institución cumpla con sus funciones de fiscalizar el uso de los recursos públicos de forma oportuna. 

Miquel Cortés: “El reto es contribuir a la elección de un Contralor General de Cuentas que fortalezca el Estado de Derecho”

El padre Miquel Cortés Bofill asume la presidencia de la comisión que elegirá a los candidatos a Contralor General de Cuentas, en un contexto de preocupación por ciertas prácticas que se han detectado y la calidad educativa de las universidades del país.

¿Por qué son las tan importantes las funciones que ejerce esta institución? 

Estas son algunas de las funciones y atribuciones, regidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002 y sus Reformas:

  • Fiscalización externa: Revisar y auditar los fondos de los Organismos del Estado, municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas. También fiscaliza a contratistas de obras públicas y a cualquier persona o entidad que reciba fondos del Estado o realice colectas públicas.
  • Fiscalización física: de las obras públicas y de infraestructura en cualquier etapa del proceso, verificando, auditando y evaluando la calidad de las mismas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia.
  • Emisión de finiquitos: Otorgar la constancia de solvencia (conocida como finiquito) a los funcionarios públicos, requisito indispensable para tomar posesión de un cargo o participar como candidato en elecciones políticas.
  • Auditorías integrales: Realizar exámenes financieros y administrativos para verificar que el gasto público cumpla con los principios de probidad y calidad.
  • Sanciones y denuncias: Imponer sanciones administrativas o económicas y presentar las denuncias penales correspondientes ante el Ministerio Público (MP) si detecta anomalías o actos de corrupción.
  • Promover mecanismos de lucha contra la corrupción.
  • Suspensión de empleados públicos: Requerir a la autoridad nominadora, la suspensión en forma inmediata del funcionario o empleado público encargado de la custodia, manejo y administración de los valores públicos, cuando se hubieren detectado hechos presuntamente constitutivos de delito, vinculados con sus atribuciones y, además, denunciarlos ante las autoridades competentes.

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