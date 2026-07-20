 Guatemala inicia transformación económica con centro logístico San Jorge
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Guatemala inicia la transformación económica con el Centro Logístico Internacional San Jorge, clave para el Corredor Interoceánico

El Corredor Interoceánico de Guatemala da inicio a su primera fase con el Centro Logístico San Jorge, creando oportunidades económicas y transformando 372 kilómetros de territorio en un hub logístico estratégico.

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Centro Logístico Internacional San Jorge , Cortesía
Centro Logístico Internacional San Jorge / FOTO: Cortesía
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El Corredor Interoceánico de Guatemala marca un hito con la inauguración de Ciudad Portuaria San Jorge, una apuesta estratégica para convertir al país en un actor fundamental del comercio regional e internacional. El proyecto, asentado sobre 372 kilómetros de terrenos privados que enlazan el Atlántico con el Pacífico, inicia así su primera etapa de desarrollo económico real mediante el Centro Logístico Internacional San Jorge en Puerto Barrios, Izabal.

Ciudad Portuaria San Jorge está concebida como un nodo logístico, industrial y comercial de avanzada. Ubicada en la costa atlántica, cuenta con una extensión de 21 kilómetros cuadrados y casi cinco kilómetros de litoral caribeño, lo que le otorga condiciones excepcionales para operar como plataforma de conexión entre diferentes mercados.

Participación comunitaria y base territorial

Detrás del desarrollo del Corredor Interoceánico, más de 3,500 familias han colaborado durante más de veinte años para conformar una franja territorial continua y viable. Esta integración constituye la base que permite el despegue de la infraestructura logística y económica futura.

Guillermo Catalán, promotor del Corredor Interoceánico de Guatemala, destacó: "Durante años, muchas personas pensaron que este proyecto no podía hacerse realidad. Las comunidades participaron y existe un territorio real para construir la ruta logística del futuro", remarcando el papel clave de la cooperación social en el avance del proyecto.

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Centro Logístico Internacional San Jorge - Cortesía

Avances técnicos y estudios previos

El impulso de Ciudad Portuaria San Jorge responde a una preparación rigurosa. El proyecto ha sumado estudios de viabilidad legal, social, técnica y financiera, análisis de mercado, trazados preliminares de infraestructura, diseño ferroviario y de carreteras de servicio, así como evaluaciones ambientales estratégicas.

Estas bases documentales y técnicas consolidan la confianza para que inversores y operadores de la industria logística vean oportunidades claras. "El corredor conecta océanos, conecta puertos y, sobre todo, conecta oportunidades", afirmó el Dr. José Ramiro Bolaños, CEO de Improgress.

Visión estratégica y proyección internacional

Desde la dirección ejecutiva del Consorcio Interoceánico de Guatemala, Rolando Melgar subrayó: "Guatemala tiene una posición geográfica privilegiada que necesitamos convertir en infraestructura y capacidad logística para competir en una economía global cada vez más dinámica".

La Ciudad Portuaria San Jorge será desarrollada por etapas y su diseño busca atraer operadores, desarrolladores e inversionistas dispuestos a potenciar cada uno de sus componentes. Según el vicepresidente Herbert Fernández Townson, "El Centro Logístico Internacional San Jorge representa el primer paso concreto para que Guatemala empiece a transformar su territorio en inversión, empleo y nuevas oportunidades para la región".

  • 21 kilómetros cuadrados proyectados para uso portuario, logístico, industrial y comercial.
  • Integración de más de 3,500 familias en una franja territorial estratégica.
  • Cinco kilómetros de costa caribeña apta para operaciones portuarias de gran escala.

Un espacio de oportunidades e inversión

La apertura del Centro Logístico Internacional San Jorge crea una puerta para quienes quieren formar parte activa en la construcción del llamado Corredor Interoceánico, conocido como "La Ruta del Futuro".

Quienes buscan información adicional o insumos de comunicación pueden acceder a los portales oficiales y plataformas digitales relacionadas al proyecto. 

https://medios.cigsagu.com/media

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