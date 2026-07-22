 PepsiCo inaugura Centro de Distribución en Quetzaltenango
Empresas

PepsiCo impulsa el desarrollo regional en Guatemala con el nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango

PepsiCo refuerza su red de distribución en Guatemala con un moderno centro en Quetzaltenango, creando 180 empleos y optimizando la logística para mejorar el abastecimiento en el occidente del país.

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Pepsico inaugura Centro de Distribución de Quetzaltenango., Alejandro Meoño
Pepsico inaugura Centro de Distribución de Quetzaltenango. / FOTO: Alejandro Meoño
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PepsiCo Alimentos consolidó su presencia en el occidente de Guatemala con la apertura de su nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango, una instalación que refuerza la capacidad de abastecimiento y servicio tanto a clientes como a consumidores de la región. La inauguración que se llevó a cabo este miércoles, 22 de julio, simboliza el eslabón final de la cadena agroindustrial de PepsiCo en occidente, que conecta el trabajo agrícola local con la entrega final de productos en toda Centroamérica.

El nuevo complejo, desarrollado bajo los estándares globales de la compañía, busca atender de manera eficiente las demandas de una de las zonas más estratégicas del país. Desde este punto, PepsiCo robustecerá la distribución de sus marcas y reafirmará su apuesta por el desarrollo económico y social local.

Tecnología de clase mundial y operaciones integradas

El centro integra almacenamiento, distribución y operación comercial en un solo lugar, lo que mejora la coordinación logística y permite responder rápidamente a las necesidades del mercado en occidente. La instalación cuenta con más de 7,000 posiciones para almacenamiento, diez andenes para carga y descarga y espacios diseñados para facilitar la circulación eficiente de equipos de transporte y personal.

La operación incorpora tecnologías avanzadas que optimizan desde la preparación de pedidos hasta la gestión de inventarios y la visibilidad de los procesos en tiempo real. Entre las innovaciones destacan sistemas de preparación de pedidos asistidos por voz, digitalización de procesos, modernos sistemas de administración de almacenes y montacargas eléctricos con baterías de litio para una mayor eficiencia energética y operativa.

Cadena de valor y apoyo a la producción local

Quetzaltenango juega un rol clave al enlazar el desarrollo agrícola con la comercialización de productos. PepsiCo trabaja junto a productores de papa de la región, quienes abastecen la producción de Lay's para todo Centroamérica, fortaleciendo el vínculo entre el campo guatemalteco y algunas de las marcas más reconocidas del portafolio de la compañía.

Rodrigo Borges, gerente general de PepsiCo Alimentos para Centroamérica, enfatizó: "En Quetzaltenango confluyen nuestra relación con agricultores, nuestra capacidad de distribución y el talento humano de nuestros colaboradores. Esta inauguración refuerza una cadena de valor que empieza en el campo y culmina en la mesa de millones de consumidores en Centroamérica."

Impacto social, empleo y expansión regional

El centro genera cerca de 180 empleos directos y dinamiza la economía regional mediante oportunidades indirectas en transporte, servicios y logística. Desde Quetzaltenango se atienden diez centros de intercambio que cubren una amplia zona que abarca departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, además de puntos clave como Malacatán, Mazatenango, Tiquisate y Coatepeque.

Roger Rigaud, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, recalcó que la inversión estadounidense, combinada con el talento guatemalteco, es sinónimo de prosperidad compartida, empleo digno y un futuro más seguro y fuerte para ambas naciones.

Crecimiento sostenible e innovación constante

La visión a largo plazo de PepsiCo apuesta por la sostenibilidad. La compañía implementó sistemas y tecnologías para optimizar el uso de agua y energía, contribuyendo así a operaciones más responsables y eficientes. PepsiCo reafirma así su compromiso: lo que ocurre en el occidente impulsa a la empresa y, de igual forma, el dinamismo de PepsiCo repercute positivamente en la región.

Con presencia en más de 200 países y territorios, los productos de PepsiCo —como Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream— son consumidos más de mil millones de veces al día. La visión de la empresa, Ganar con PepsiCo Positivo (pep+), mantiene el enfoque en la sostenibilidad y el capital humano como ejes del crecimiento.

Pepsico inaugura nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango | Alejandro Meoño

Pepsico inaugura nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango / Alejandro Meoño

Pepsico inaugura nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango | Alejandro Meoño

Pepsico inaugura nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango / Alejandro Meoño

Pepsico inaugura nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango | Alejandro Meoño

Pepsico inaugura nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango / Alejandro Meoño

Pepsico inaugura nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango | Alejandro Meoño

Pepsico inaugura nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango / Alejandro Meoño

Pepsico inaugura nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango | Alejandro Meoño

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