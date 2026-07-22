 Trump bromea con presentarse a las elecciones de 2028
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Trump bromea con presentarse a las elecciones de 2028

Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021.

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Donald Trump haciendo un gesto con el puño, EFE
Donald Trump haciendo un gesto con el puño / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones en EE. UU. de 2028, un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.

"Estoy aquí para anunciar mi candidatura... Es broma", dijo Trump al iniciar un mitin en un instituto del estado de Georgia, desatando la ovación del público.

Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021.

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Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA ("Hacer EE. UU. Grande Otra Vez"), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.

Pero también ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos bien situados en los sondeos de cara a una futura candidatura presidencial republicana.

*Con información de EFE

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