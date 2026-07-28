Premios Gemas 2026 de Ultracem: Impulso a Proyectos Sostenibles

Cementos ULTRACEM anunció recientemente el lanzamiento de la quinta edición de sus Premios Ambientales y Culturales GEMAS Guatemala 2026, una iniciativa que busca reconocer, impulsar y visibilizar proyectos que transforman el país a través de la sostenibilidad, la cultura y el desarrollo comunitario. La edición de este año amplía su alcance con una nueva categoría dedicada a la Construcción e Infraestructura Sostenible, reafirmando el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible de Guatemala.
Desde su creación, los Premios GEMAS se han consolidado como una plataforma esencial para destacar iniciativas que generan un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en las comunidades guatemaltecas. La inclusión de la categoría de Construcciones e Infraestructura Sostenible subraya la importancia de integrar la eficiencia de recursos, la innovación y las prácticas responsables dentro del sector de la construcción, un pilar fundamental para el progreso del país.
Premios con propósito
María Domingo, Coordinadora de RSE de Cementos ULTRACEM, enfatizó el propósito central de estos galardones: "El propósito de los Premios GEMAS es reconocer a quienes están generando cambios reales en Guatemala. Queremos visibilizar esas iniciativas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que tienen un impacto profundo en sus comunidades".
Las categorías que se reconocerán en esta edición son:
- Ciudadano Ambiental
- Educación Ambiental
- Investigación Ambiental
- Producción más Limpia
- Legado Cultural
- Construcciones e Infraestructura Sostenible
El proceso de postulación es transparente y riguroso. Las propuestas se recibirán hasta el 15 de agosto a través del sitio web oficial de la empresa. Posteriormente, se llevará a cabo una evaluación exhaustiva basada en criterios como el impacto social, la sostenibilidad, la creatividad, la participación comunitaria y el potencial de replicabilidad. Un jurado independiente, conformado por profesionales de reconocida trayectoria, garantizará la objetividad y transparencia del proceso.
De esta evaluación, se seleccionarán cinco finalistas por cada categoría, quienes serán invitados a la ceremonia oficial de premiación, donde se reconocerá su valiosa contribución al desarrollo sostenible de Guatemala.
Impulso tangible
Los Premios GEMAS no solo ofrecen un reconocimiento simbólico, sino también un impulso tangible para la continuidad y el fortalecimiento de los proyectos ganadores. Los ganadores recibirán estímulos económicos destinados a fortalecer sus programas: Q12,000 para el primer lugar y Q7,500 para el segundo lugar, mientras que el tercer lugar obtendrá una mención honorífica. Además, los galardonados deberán presentar un plan de trabajo que garantice la correcta ejecución y sostenibilidad de los recursos otorgados.
Ismael Ballestas, Gerente de País en Guatemala para Cementos ULTRACEM, destacó la visión a largo plazo de la iniciativa: "Más que premiar, buscamos generar un efecto multiplicador. Queremos que estas iniciativas crezcan, se fortalezcan y sirvan de inspiración para que más personas y organizaciones se sumen a construir un país más sostenible".
Ceremonia de premiación
A lo largo de sus ediciones, los Premios GEMAS han experimentado un crecimiento significativo. La primera edición contó con 10 proyectos participantes, y para 2026 se proyecta la participación de 200 iniciativas, consolidándose como una de las plataformas más relevantes en el país para el reconocimiento de proyectos sostenibles. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 22 de octubre de 2026 a las 6:00 p.m. en el Salón Azaria, en Ciudad Cayalá, donde se darán a conocer los proyectos ganadores.
Esta iniciativa forma parte integral de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de Cementos ULTRACEM, alineándose con su compromiso de promover la sostenibilidad ambiental, el desarrollo comunitario y la preservación del legado cultural en Guatemala. A través de los Premios GEMAS, la compañía busca fortalecer alianzas, incentivar la participación ciudadana y posicionarse como un actor clave que impulsa el cambio positivo en el país.
Con esta nueva edición, Ultracem extiende una invitación abierta a empresas, organizaciones, estudiantes y comunidades a ser parte de esta transformación, impulsando proyectos que contribuyan al bienestar y desarrollo sostenible de Guatemala.