 Agencias Way abre nueva tienda en Escuintla, Guatemala
Empresas

Agencias Way expande su red en Guatemala con nueva tienda en Escuintla.

La cadena minorista guatemalteca extiende su cobertura con 173 puntos de venta, ofreciendo gran variedad de productos para el hogar y movilidad en Palín, Escuintla.

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Agencias Way en Escuintla, Cortesía
Agencias Way en Escuintla / FOTO: Cortesía
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Agencias Way inauguró recientemente su tienda número 173 en Palín, Escuintla, fortaleciendo su presencia en Guatemala y acercando una amplia oferta de productos a las familias de la región. 

Esta nueva sucursal representa un paso fundamental para la empresa, que busca consolidar su red de distribución y ofrecer soluciones integrales para el hogar, el entretenimiento, la tecnología, el descanso y la movilidad en comunidades estratégicas. La elección de Palín, Escuintla, subraya el compromiso de Agencias Way con el desarrollo local y la accesibilidad para sus clientes, garantizando que más guatemaltecos tengan acceso a productos de calidad.

Ubicación estratégica

Agencia Way se encuentra estratégicamente ubicada en 1ª Avenida 7-39 A, zona 2, Barrio San Lucas, Plaza San José, local No. 4, en Palín, Escuintla. Este punto de venta ha sido diseñado para brindar a los residentes del municipio y las localidades cercanas un espacio moderno y conveniente donde encontrar todo lo necesario para equipar y renovar sus hogares.

Los clientes que visiten la tienda podrán explorar un extenso catálogo de productos. Entre las categorías disponibles se incluyen línea blanca, pequeños electrodomésticos, equipos de audio y video, celulares de última generación, camas y colchones, muebles para cada espacio del hogar y una variada selección de motocicletas. Esta diversidad de artículos permite a los consumidores satisfacer múltiples necesidades en un solo lugar, optimizando su experiencia de compra y ahorrando tiempo valioso.

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Agencias Way en Escuintla - Cortesía

Amplia oferta

Agencias Way se distingue por ofrecer productos de marcas líderes en el mercado, garantizando calidad, durabilidad y confianza. En la nueva sucursal de Palín, los consumidores encontrarán opciones de fabricantes de renombre como LG, Whirlpool, Frigidaire, Mabe, Samsung, Ninja, Black+Decker y Oster, entre otras. Estas marcas cubren desde electrodomésticos esenciales para la cocina y el lavado, hasta innovadores aparatos para el cuidado personal y el entretenimiento del hogar.

Para aquellos que buscan renovar su espacio de descanso, la tienda dispone de una sección dedicada con productos de marcas especializadas como Ultra y Olympia. Aquí, los clientes pueden elegir entre diversas alternativas de camas, colchones y soluciones que prometen confort y bienestar, adaptándose a diferentes preferencias y presupuestos.

Además, la compañía continúa ampliando sus soluciones de movilidad. La nueva agencia pone a disposición de sus clientes una atractiva gama de motocicletas de marcas reconocidas a nivel mundial, incluyendo Suzuki, Honda, Bajaj, Movesa y Haojue. Esta oferta diversificada busca atender la creciente demanda de vehículos de dos ruedas, proporcionando opciones eficientes y seguras para diferentes presupuestos y necesidades de transporte personal o laboral.

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Agencias Way en Escuintla - Cortesía

Crecimiento regional

Con la inauguración de su tienda número 173, Agencias Way reafirma su compromiso inquebrantable de seguir creciendo y de acercar a más guatemaltecos una amplia variedad de productos, marcas de prestigio y opciones de compra flexibles. 

Esta expansión no solo significa una mayor oferta comercial, sino que también representa un impulso para el desarrollo económico local. La apertura de cada nueva sucursal genera oportunidades de empleo directo e indirecto, contribuyendo al bienestar de las comunidades donde Agencias Way establece su presencia. La filosofía de la compañía, resumida en su lema "Agencias Way, en confianza, entre amigos", se refleja en cada interacción con el cliente y en la búsqueda constante de la satisfacción y la construcción de relaciones duraderas basadas en la transparencia y el servicio.

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