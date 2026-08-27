BYD lanza nuevo TI 7 en Guatemala: Más opciones para ti

El mercado automotriz guatemalteco suma una nueva opción de movilidad con la llegada del BYD TI 7, un SUV de nuevas energías que fue presentado oficialmente por BYD y Cofiño durante un evento realizado en El Pulté Golf.
El nuevo modelo busca posicionarse en un segmento que combina vehículos de uso familiar con mayores prestaciones de desempeño. Una de sus principales características es la tracción integral AWD, que se complementa con una configuración capaz de desarrollar hasta 630 caballos de fuerza y 690 Nm de torque.
Más allá de la potencia, el TI 7 incorpora diferentes elementos tecnológicos destinados tanto a la conducción como a la experiencia de los pasajeros. Entre ellos se encuentran sistemas avanzados de asistencia al conductor, cámara con visión de 360 grados y funciones orientadas a reforzar la seguridad durante los recorridos.
Apuesta por el confort
El habitáculo también apuesta por el confort. El SUV cuenta con asientos con calefacción, ventilación y función de masaje, además de un sistema de sonido compuesto por 14 bocinas. A esto se suma un compartimiento con capacidad para mantener productos fríos o calientes y conectividad mediante Apple CarPlay y Android Auto.
Durante la presentación, Edward Davis, gerente de Marca Regional BYD para Cofiño, destacó que el lanzamiento amplía las alternativas de vehículos de nuevas energías disponibles para los consumidores en Guatemala.
La llegada del TI 7 ocurre mientras BYD continúa expandiendo su presencia internacional. La compañía, fundada en 1995, actualmente tiene operaciones en más de 100 países y regiones y ha enfocado parte de su estrategia global en el desarrollo de tecnologías relacionadas con la movilidad eléctrica y los sistemas híbridos.
Para Cofiño, distribuidor con más de 80 años de trayectoria en el sector automotriz guatemalteco, la incorporación del modelo representa una ampliación de su catálogo con un SUV que combina potencia, tecnología y equipamiento, dirigido a conductores que buscan una alternativa de nuevas energías sin renunciar a prestaciones elevadas.