 Empoderamiento digital: Tigo Guatemala y mujeres emprendedoras
Empresas

Tigo Guatemala empodera a mujeres emprendedoras con herramientas digitales para transformar sus negocios

Tigo Guatemala, en colaboración con Sheva y el Círculo de Mujeres de la Cámara de Comercio, capacita a emprendedores en herramientas digitales, promoviendo así el empoderamiento y la visibilidad de negocios liderados por mujeres.

Compartir:
Capacitación mujeres emprendedoras , Cortesía
Capacitación mujeres emprendedoras / FOTO: Cortesía
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un grupo de 19 emprendedores, en su mayoría mujeres, participaron en el taller "Impulsa tu negocio con herramientas digitales", organizado por Tigo Guatemala, en alianza con Sheva y el Círculo de Mujeres de la Cámara de Comercio. Esta capacitación, realizada el 27 de agosto en la Cámara de Comercio de Guatemala, buscó fortalecer las capacidades digitales y potenciar el crecimiento de los emprendimientos liderados por mujeres en el país.

Durante la jornada, los asistentes aprendieron sobre el uso estratégico de redes sociales, técnicas para tomar fotografías profesionales de sus productos y herramientas prácticas para mejorar su presencia en línea. El objetivo principal fue fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, brindando recursos para mejorar la imagen de sus negocios, aumentar el alcance digital y generar nuevas oportunidades comerciales.

La formación continua y el acceso a herramientas digitales son clave para que las mujeres emprendedoras lideren con mayor competitividad en el mercado. Sofía Velásquez, Coordinadora del Círculo de Mujeres de la Cámara de Comercio, resaltó la importancia de estas capacitaciones para el desarrollo del liderazgo femenino y la gestión de los emprendimientos.

Javier Cáceres, Especialista de Comunicación Corporativa y ESG de Tigo Guatemala, explicó que la empresa busca llegar a más emprendedores con conocimientos que les permitan aprovechar la tecnología y las redes sociales para impulsar el crecimiento de sus negocios.

Foto embed
Promoción de mujeres emprendedoras - Cortesía

Autonomía económica 

Para Luis Rodríguez, Director de Sheva, fortalecer las habilidades digitales de las mujeres emprendedoras impulsa su autonomía económica y genera oportunidades que benefician a sus familias y comunidades.

El programa de Tigo Guatemala incluye iniciativas como Conectadas y Conéctate Seguro, que promueven el desarrollo de habilidades digitales y acceso a herramientas para mujeres en temas de liderazgo, gestión financiera y desarrollo de emprendimientos.

Tigo Guatemala se consolida como empresa líder de telecomunicaciones y estilo de vida digital en el país, con un portafolio de servicios integrado por Tigo, orientado a consumidores, y Tigo Business, especializado en soluciones corporativas. La empresa forma parte del consorcio Millicom International Cellular S.A., líder en servicios móviles y residenciales en América Latina.

Para más información sobre Tigo Guatemala, los interesados pueden comunicarse con Alejandra Díaz, RRPP de la empresa, al teléfono +502 33129855 o al correo mdpaniagua@tigo.com.gt.

En Portada

Los bloqueos continúan por el alza del precio de los combustiblest
Nacionales

Los bloqueos continúan por el alza del precio de los combustibles

10:22 AM, Sep 10
Conmemoran los 205 años de Independencia con sesión solemne en el Congresot
Nacionales

Conmemoran los 205 años de Independencia con sesión solemne en el Congreso

11:35 AM, Sep 10
Presentan el recorrido de la edición 65 de la Vuelta Ciclística a Guatemalat
Deportes

Presentan el recorrido de la edición 65 de la Vuelta Ciclística a Guatemala

11:54 AM, Sep 10
Militar muere y agentes de la PNC son retenidos durante operativo en Las Verapacest
Nacionales

Militar muere y agentes de la PNC son retenidos durante operativo en Las Verapaces

12:29 PM, Sep 10
¡Un homenaje a Guatemala! Fabiola Roudha estrena su versión de Noches de Escuintlat
Farándula

¡Un homenaje a Guatemala! Fabiola Roudha estrena su versión de "Noches de Escuintla"

12:19 PM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.Estados UnidosLiga Nacionalviralredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar