Empoderamiento digital: Tigo Guatemala y mujeres emprendedoras

Un grupo de 19 emprendedores, en su mayoría mujeres, participaron en el taller "Impulsa tu negocio con herramientas digitales", organizado por Tigo Guatemala, en alianza con Sheva y el Círculo de Mujeres de la Cámara de Comercio. Esta capacitación, realizada el 27 de agosto en la Cámara de Comercio de Guatemala, buscó fortalecer las capacidades digitales y potenciar el crecimiento de los emprendimientos liderados por mujeres en el país.
Durante la jornada, los asistentes aprendieron sobre el uso estratégico de redes sociales, técnicas para tomar fotografías profesionales de sus productos y herramientas prácticas para mejorar su presencia en línea. El objetivo principal fue fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, brindando recursos para mejorar la imagen de sus negocios, aumentar el alcance digital y generar nuevas oportunidades comerciales.
La formación continua y el acceso a herramientas digitales son clave para que las mujeres emprendedoras lideren con mayor competitividad en el mercado. Sofía Velásquez, Coordinadora del Círculo de Mujeres de la Cámara de Comercio, resaltó la importancia de estas capacitaciones para el desarrollo del liderazgo femenino y la gestión de los emprendimientos.
Javier Cáceres, Especialista de Comunicación Corporativa y ESG de Tigo Guatemala, explicó que la empresa busca llegar a más emprendedores con conocimientos que les permitan aprovechar la tecnología y las redes sociales para impulsar el crecimiento de sus negocios.
Autonomía económica
Para Luis Rodríguez, Director de Sheva, fortalecer las habilidades digitales de las mujeres emprendedoras impulsa su autonomía económica y genera oportunidades que benefician a sus familias y comunidades.
El programa de Tigo Guatemala incluye iniciativas como Conectadas y Conéctate Seguro, que promueven el desarrollo de habilidades digitales y acceso a herramientas para mujeres en temas de liderazgo, gestión financiera y desarrollo de emprendimientos.
Tigo Guatemala se consolida como empresa líder de telecomunicaciones y estilo de vida digital en el país, con un portafolio de servicios integrado por Tigo, orientado a consumidores, y Tigo Business, especializado en soluciones corporativas. La empresa forma parte del consorcio Millicom International Cellular S.A., líder en servicios móviles y residenciales en América Latina.
Para más información sobre Tigo Guatemala, los interesados pueden comunicarse con Alejandra Díaz, RRPP de la empresa, al teléfono +502 33129855 o al correo mdpaniagua@tigo.com.gt.