Patsy celebra 55 años con nueva imagen en sucursal Próceres

Patsy, la icónica marca guatemalteca, ha inaugurado su nueva sucursal en el Boulevard Los Próceres, marcando un hito significativo al ser la primera tienda que incorpora de manera integral su renovada identidad visual. Esta apertura representa un paso fundamental en la trayectoria de crecimiento de la compañía, que en 2026 celebra 55 años de historia y sabor en Guatemala.
La nueva ubicación en Próceres no es solo una expansión geográfica, sino la materialización de una evolución de marca que busca proyectar a Patsy hacia el futuro, sin perder la esencia que la ha caracterizado durante más de cinco décadas. Es aquí donde la nueva imagen de Patsy cobra vida por primera vez en un espacio físico, ofreciendo a los clientes una experiencia que fusiona la tradición con la modernidad.
Una trayectoria de sabor y tradición
La historia de Patsy comenzó en 1971, con una modesta cafetería y pastelería de tan solo tres mesas en la Zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Desde entonces, la marca ha forjado un legado, expandiendo su presencia y consolidándose como un referente en la gastronomía local. Su identidad ha permanecido arraigada en las recetas y productos que han acompañado a varias generaciones de guatemaltecos en sus celebraciones y momentos cotidianos.
La tienda de Próceres es un puente entre ese pasado glorioso y el futuro prometedor. Con 55 años de experiencia, Patsy demuestra cómo una marca puede evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos, manteniendo intactos los valores y sabores que la han hecho querida por sus clientes. Esta apertura simboliza una nueva etapa construida sobre una sólida base histórica.
Identidad en cada detalle
Aunque la renovada identidad de Patsy ya se había presentado en su comunicación digital, la sucursal de Próceres es la primera oportunidad para que los clientes la experimenten de forma integral en un entorno físico. La tienda exhibe una imagen más contemporánea, pero cuidadosamente diseñada para conservar los elementos distintivos y reconocibles de la marca. El enfoque sigue siendo el mismo: mantener la calidad de sus recetas, la frescura de sus productos y ese inconfundible sabor de tradición que ha perdurado por generaciones.
Marcela Santos, Gerente de Mercadeo de Patsy, destacó la importancia de este momento: «Esta apertura representa muy bien el momento que estamos viviendo como marca. Estamos creciendo y evolucionando, pero lo hacemos sobre 55 años de experiencia y manteniendo todo aquello que nuestros clientes reconocen y valoran de Patsy. Próceres es una muestra de hacia dónde queremos seguir avanzando». Esta renovación estratégica busca impulsar una nueva temporada de crecimiento y sentar las bases para la evolución progresiva de todos sus espacios.
Un nuevo hogar para el Fresas con Crema
La nueva ubicación en Próceres ofrece la propuesta completa de Patsy, integrando tanto su reconocida pastelería como su restaurante. Este espacio se suma a la red de puntos de la marca en Guatemala, consolidando su presencia y accesibilidad para los consumidores.
Además, Próceres se convierte en un nuevo hogar para uno de los productos más emblemáticos y queridos de Patsy: el Fresas con Crema. Este postre icónico ha sido parte de innumerables celebraciones, reuniones familiares y momentos especiales a lo largo de las décadas. La nueva tienda busca demostrar que Patsy puede seguir evolucionando sin dejar atrás los elementos que la han convertido en parte esencial de la vida de sus clientes.
Patsy Próceres ya está abierta al público en Boulevard Los Próceres (8ª. Avenida 17-72, Zona 10, Ciudad de Guatemala). Su inauguración oficial está programada para el 29 de septiembre de 2026. El horario de atención es de Lunes a Domingo, de 6:30 a.m. a 9:00 p.m.