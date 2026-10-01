Supermercados Suma se Expande en Gran Vía Roosevelt

El Centro Comercial Gran Vía Roosevelt estrena a partir de este 1 de octubre una importante adición a su oferta comercial con la apertura de Supermercados Suma, que inaugura en este sector de la Ciudad su tienda número 46. Este evento marca el proceso de renovación y ampliación del complejo, consolidando su posición como un punto de encuentro estratégico en la Ciudad de Guatemala y fortaleciendo las opciones de compra y conveniencia para las comunidades circundantes.
La llegada de Supermercados Suma representa la culminación de la primera fase de la remodelación más significativa en la historia de Gran Vía. Este ambicioso proyecto ha modernizado los espacios del centro comercial, mejorando su propuesta de valor y preparándolo para satisfacer las demandas actuales y futuras de sus visitantes. Desde su inicio de operaciones en 1997, Gran Vía se ha establecido como un referente en las Calzadas Roosevelt y San Juan, atendiendo a diversas generaciones de familias y trabajadores gracias a su ubicación privilegiada.
Un sólido portafolio de productos
Supermercados Suma presenta un portafolio robusto con más de 11,000 productos y más de 400 marcas propias. Complementando la experiencia en tienda, los clientes también pueden realizar sus compras en línea a través de suma.com.gt. Pensando en el impulso de la economía local, la marca ha desarrollado el programa gratuito Suma Club del Comerciante, que brinda beneficios exclusivos a los dueños de negocios sin costo de afiliación.
La nueva tienda atenderá al público de lunes a domingo, en un horario extendido de 7:30 a 21:00 horas, facilitando la conveniencia para todos sus visitantes. Esta operación se suma a los formatos ya existentes de GTA, que incluyen Supermercados Suma, Super del Barrio y Mi Super Fresh, consolidando la presencia de la corporación en el mercado guatemalteco y su compromiso con la generación de empleo y el desarrollo comunitario.
Para mantenerse al tanto de las promociones, ofertas y futuras aperturas, los interesados pueden seguir a Supermercados Suma en sus redes sociales.
Crecimiento en Guatemala
Grupo de Tiendas Asociadas (GTA), una empresa 100% guatemalteca fundada en 1995, continúa su estrategia de expansión para acercar productos y servicios a diversas comunidades en todo el país. Actualmente, la corporación opera más de 286 tiendas en los 21 departamentos de Guatemala y emplea a más de 6,200 colaboradores. La inauguración de Suma Gran Vía Roosevelt es un claro ejemplo de este crecimiento sostenido.
La propuesta de Supermercados Suma se distingue por su enfoque dual en el consumidor final y en los pequeños y medianos comerciantes. La cadena ofrece precios de mayorista al adquirir tres unidades iguales de un producto, sin necesidad de membresía. "Esta apertura representa una oportunidad para estar más cerca de nuestros clientes y comerciantes de la zona. Queremos ofrecerles un espacio amplio y cómodo, con opciones que respondan a sus necesidades y les permitan aprovechar mejor su presupuesto. En Suma, no se necesita una membresía para acceder a precios de mayorista, por lo que todos pueden comprar y beneficiarse de nuestra propuesta", afirmó Alejandrina Gatica, Gerente de Mercadeo de GTA.
Expansión estratégica
La nueva sucursal de Supermercados Suma en Gran Vía Roosevelt, ubicada específicamente en Calzada Roosevelt 21-09, zona 7, amplía significativamente la cobertura de la cadena en un sector de alta actividad comercial y circulación. Con más de 5,100 metros cuadrados de construcción y 3,500 metros cuadrados dedicados exclusivamente al área de venta, la tienda está diseñada para ofrecer una experiencia de compra amplia y eficiente. Además, los clientes se beneficiarán de los 620 estacionamientos disponibles en el centro comercial, asegurando una visita cómoda y accesible.
Esta apertura no solo potencia la oferta comercial de la zona, sino que también genera un impacto positivo en el empleo local. La nueva tienda creará 169 puestos de trabajo, de los cuales 111 son completamente nuevos, contribuyendo al desarrollo económico y a la expansión del equipo de Grupo de Tiendas Asociadas (GTA).