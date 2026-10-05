 Nuevo Showroom Vié Alcázar en Zona 10: Propuesta Residencial
Empresas

VIÉ Alcázar abre nuevo showroom para conocer de cerca su propuesta residencial en zona 10

El proyecto de Nempresa presenta un espacio donde compradores e inversionistas pueden recorrer un apartamento modelo, conocer sus acabados y distribución.

Compartir:
Vié Alcázar, Emisoras Unidas
Vié Alcázar / FOTO: Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

VIÉ Alcázar abrió las puertas de su nuevo showroom dentro de su primer edificio VIÉ, desarrollado por Nempresa. Lo anterior, con el objetivo de ofrecer a futuros compradores una experiencia presencial que les permita conocer cómo se vive en el proyecto antes de recibir las llaves de su apartamento.

Cabe destacar que, la propuesta busca ir más allá de los renders, planos y recorridos digitales.  Al ingresar a un edificio ya construido, los visitantes pueden apreciar de manera tangible aspectos como la escala y altura de los espacios, la iluminación, la relación entre los ambientes, los acabados, la cocina y los materiales.

Pero eso no es todo, ya que puede visualizar cómo cada área puede integrarse a diferentes estilos de vida. El showroom también permite conocer las diferentes tipologías de VIÉ Alcázar, sus amenidades y las condiciones de adquisición, con acompañamiento del equipo comercial de Nempresa.

De esta manera, el apartamento modelo se convierte en una herramienta para recorrer los ambientes, observar la distribución y comprender de forma más concreta las características de la propuesta residencial. Bajo el concepto "La Clé de la Vié", el showroom representa la primera puerta de entrada al proyecto.

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Apartamentos Vié |

Apartamentos Vié /

Más de VIÉ Alcázar

La narrativa de lanzamiento plantea que elegir un apartamento también significa decidir cómo vivir, qué tener cerca y qué espacios pueden acompañar una nueva etapa personal o familiar.  En ese contexto, VIÉ Alcázar combina ubicación en zona 10, espacios para la vida cotidiana y amenidades pensadas para trabajar, descansar y compartir.

El proyecto está conformado por dos torres, 229 apartamentos de una, dos y tres habitaciones y 14 amenidades diseñadas para responder a distintas actividades y estilos de vida.

El desarrollo cuenta además con el respaldo de Nempresa, compañía inmobiliaria guatemalteca fundada en 1977, que ha desarrollado más de 65 proyectos residenciales e industriales y entregado más de 8,800 unidades a familias e inversionistas. La apertura del showroom también forma parte de una visión que contempla la relación de VIÉ Alcázar con su entorno.

En Portada

EN IMÁGENES. Temor e incertidumbre en Villa Hermosa tras colapso de viviendast
Nacionales

EN IMÁGENES. Temor e incertidumbre en Villa Hermosa tras colapso de viviendas

12:41 PM, Oct 05
Subsecretaria de Conred: Nunca debió haberse dado el permiso de construcción sobre el cauce del ríot
Nacionales

Subsecretaria de Conred: "Nunca debió haberse dado el permiso de construcción sobre el cauce del río"

10:12 AM, Oct 05
Tuttosport revela a los 25 finalistas del Golden Boy 2026t
Deportes

Tuttosport revela a los 25 finalistas del Golden Boy 2026

11:10 AM, Oct 05
Recapturan en México a dos reos fugados de Fraijanes IIt
Nacionales

Recapturan en México a dos reos fugados de Fraijanes II

09:28 AM, Oct 05
Ejecutivo entrega a la CC el informe sobre el nombramiento de Menkos en el Banguatt
Nacionales

Ejecutivo entrega a la CC el informe sobre el nombramiento de Menkos en el Banguat

10:35 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga de NacionesEE.UU.AccidenteComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar