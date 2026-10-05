Nuevo Showroom Vié Alcázar en Zona 10: Propuesta Residencial

VIÉ Alcázar abrió las puertas de su nuevo showroom dentro de su primer edificio VIÉ, desarrollado por Nempresa. Lo anterior, con el objetivo de ofrecer a futuros compradores una experiencia presencial que les permita conocer cómo se vive en el proyecto antes de recibir las llaves de su apartamento.
Cabe destacar que, la propuesta busca ir más allá de los renders, planos y recorridos digitales. Al ingresar a un edificio ya construido, los visitantes pueden apreciar de manera tangible aspectos como la escala y altura de los espacios, la iluminación, la relación entre los ambientes, los acabados, la cocina y los materiales.
Pero eso no es todo, ya que puede visualizar cómo cada área puede integrarse a diferentes estilos de vida. El showroom también permite conocer las diferentes tipologías de VIÉ Alcázar, sus amenidades y las condiciones de adquisición, con acompañamiento del equipo comercial de Nempresa.
De esta manera, el apartamento modelo se convierte en una herramienta para recorrer los ambientes, observar la distribución y comprender de forma más concreta las características de la propuesta residencial. Bajo el concepto "La Clé de la Vié", el showroom representa la primera puerta de entrada al proyecto.
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La narrativa de lanzamiento plantea que elegir un apartamento también significa decidir cómo vivir, qué tener cerca y qué espacios pueden acompañar una nueva etapa personal o familiar. En ese contexto, VIÉ Alcázar combina ubicación en zona 10, espacios para la vida cotidiana y amenidades pensadas para trabajar, descansar y compartir.
El proyecto está conformado por dos torres, 229 apartamentos de una, dos y tres habitaciones y 14 amenidades diseñadas para responder a distintas actividades y estilos de vida.
El desarrollo cuenta además con el respaldo de Nempresa, compañía inmobiliaria guatemalteca fundada en 1977, que ha desarrollado más de 65 proyectos residenciales e industriales y entregado más de 8,800 unidades a familias e inversionistas. La apertura del showroom también forma parte de una visión que contempla la relación de VIÉ Alcázar con su entorno.