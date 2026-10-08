 Poder narrativo de la arquitectura en el V Encuentro Académico
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Universidad Da Vinci explora el poder narrativo de la Arquitectura y el Diseño en su VI Encuentro Académico

La Universidad Da Vinci de Guatemala reunió a más de 800 profesionales y estudiantes en su VI encuentro de diseño y arquitectura, explorando la comunicación visual y el espacio.

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Encuentro académico de diseño y arquitectura., Cortesía
Encuentro académico de diseño y arquitectura. / FOTO: Cortesía
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La Universidad Da Vinci de Guatemala, a través de su Facultad de Arquitectura y Diseño, congregó a más de 800 asistentes en el exitoso VI Encuentro Académico "Contar desde la forma". Celebrado el 3 de octubre de 2026 en Ciudad de Guatemala, el evento reunió a estudiantes, docentes, autoridades universitarias, invitados especiales y profesionales para explorar las profundas conexiones entre la arquitectura, el diseño, la creatividad y la comunicación visual.

Esta jornada académica trascendió las fronteras de la capital, recibiendo a miembros de la comunidad universitaria de Campus Guatemala, Campus Central Huehuetenango, Sede Santa Elena, Petén, y Sede Chimaltenango. La diversidad de procedencias enriqueció el intercambio de ideas y fortaleció los lazos entre futuros y actuales profesionales de distintos puntos del país.

Bajo el concepto central de "Contar desde la forma", el encuentro invitó a una profunda reflexión sobre la inherente capacidad de la arquitectura y el diseño para narrar historias, evocar experiencias y construir significados. Los participantes analizaron cómo un edificio, una plaza, una identidad visual o un sistema gráfico pueden ir más allá de su función utilitaria, transformándose en relatos tangibles forjados a través de decisiones espaciales y visuales meticulosas.

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Encuentro académico de diseño y arquitectura - Cortesía

Perspectivas internacionales y arte urbano

El evento contó con la participación de destacados ponentes que compartieron sus visiones innovadoras. Desde Ciudad de México, el arquitecto Hugo Avendaño Flores, director de Studio Space, impartió la conferencia "El Espacio Diseña tu mente". Avendaño, reconocido por su vasta experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos residenciales, educativos, comerciales y urbanísticos, propuso una comprensión de la arquitectura como una disciplina intrínsecamente ligada a las personas, su comportamiento y el entorno que habitan.

La jornada también incluyó la perspectiva del maestro Woset García, cofundador de Aerosol Writer Crew (AWC) y Guategraff Graffiti Studio. Su conferencia, titulada "¿Cuál es la forma correcta?", introdujo al público en el fascinante mundo del arte urbano, la expresión visual contemporánea y los procesos creativos que definen esta disciplina.

Trayectoria académica 

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el homenaje póstumo a la licenciada Ruth Muñoz Ureta de Rayo (1942-2025). Esta destacada docente, conferencista y especialista en protocolo, ceremonial y etiqueta dejó una huella imborrable en la comunidad académica de la Universidad Da Vinci de Guatemala. En un gesto de gratitud por su invaluable trayectoria profesional, vocación docente y su significativo aporte a la formación de nuevas generaciones, la Facultad entregó un reconocimiento que recibió su hijo, Alejandro Rayo Muñoz, en representación de su familia.

Complementando las actividades académicas, el programa ofreció un enriquecedor espacio cultural a cargo de Me Quito el Sombrero Producciones. La compañía presentó la obra "Los Cachi Cachiporras", un espectáculo que fusionó comedia física, pantomima, clown y habilidades circenses, brindando una experiencia lúdica y artística a los asistentes.

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Encuentro académico de diseño y arquitectura. - Cortesía

Talento Estudiantil en Acción

El VI Encuentro Académico también sirvió como plataforma para destacar el talento y la capacidad práctica de los estudiantes de la Facultad. Como parte integral de su formación, los alumnos participaron activamente en el desarrollo de la identidad gráfica del evento, la creación de su campaña publicitaria y el diseño de la página de destino de la actividad. Esta experiencia les permitió transformar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula en productos concretos, aplicados en un proyecto institucional real.

Esta valiosa integración entre la teoría y la práctica constituye un pilar fundamental de la propuesta educativa de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Su objetivo es preparar profesionales dotados de conocimientos científico-técnicos, una sólida creatividad, capacidad de innovación y la habilidad para desarrollar soluciones pertinentes a las necesidades de su entorno.

Formación integral en Arquitectura y Diseño

La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Da Vinci de Guatemala ofrece una amplia y diversa oferta académica en distintos niveles, diseñada para quienes aspiran a crear, diseñar y transformar. Con carreras como:

  • Licenciatura en Arquitectura
  • Licenciatura en Diseño Gráfico
  • Técnico en Construcción, Administración y Ejecución de Obra Civil, con certificaciones especializadas en prefabricados, acero o bambú.

Especializaciones y Maestrías:

  • Especializaciones en Diseño Editorial, Diseño Multimedia e Ilustración.
  • Maestría en Estrategia e Inversión Inmobiliaria.
  • Maestría en Gestión y Diseño en Ciudades.

Esta completa oferta académica amplía significativamente las posibilidades de formación y especialización para profesionales vinculados con las industrias creativas, el diseño, la arquitectura y el desarrollo urbano.

A través de iniciativas como el VI Encuentro Académico "Contar desde la forma", la Universidad Da Vinci de Guatemala reafirma su compromiso de fortalecer espacios donde estudiantes, docentes y profesionales puedan compartir experiencias, explorar nuevas perspectivas y vincular de manera efectiva la formación académica con los desafíos inherentes al ejercicio profesional.

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