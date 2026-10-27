Energía sostenible: oportunidades para familias guatemaltecas

En las comunidades rurales de Guatemala, la llegada de la energía eléctrica puede marcar un antes y un después en la vida de las familias. Significa que los niños y jóvenes cuentan con mejores condiciones para estudiar después del anochecer, que los pequeños negocios pueden ampliar sus posibilidades de operación y que las personas tienen nuevas herramientas para desarrollar sus actividades cotidianas y productivas.
Con esta visión, ENERGUATE impulsa el Plan de Electrificación Rural (PER), una iniciativa orientada a ampliar el acceso al servicio eléctrico en comunidades que históricamente han enfrentado limitaciones de infraestructura. A través de estos proyectos, la empresa contribuye a reducir las brechas de acceso a la energía y a generar condiciones que favorezcan el desarrollo social y económico del país.
Más comunidades conectadas, más oportunidades
Entre 2021 y 2025, ENERGUATE ejecutó 116 proyectos de electrificación rural en 13 departamentos y 21 municipios de Guatemala. Estas iniciativas representaron una inversión superior a Q159 millones y permitieron beneficiar directamente a más de 17 mil familias y comercios.
Los avances también continúan en 2026. Al cierre de septiembre, el programa había permitido energizar 1,401 viviendas en 18 comunidades. Con estas acciones, más de siete mil guatemaltecos han obtenido acceso a la electricidad desde el inicio del año, de acuerdo con los datos del programa.
Estas cifras representan mucho más que infraestructura instalada. Detrás de cada conexión existe la posibilidad de estudiar en mejores condiciones, mantener una comunicación más accesible, fortalecer pequeños emprendimientos y desarrollar actividades productivas que contribuyan a la economía familiar.
Asimismo, disponer de electricidad puede favorecer mejores condiciones de seguridad en los hogares y facilitar el aprovechamiento de recursos tecnológicos y servicios vinculados con la educación y la salud.
El trabajo que hace posible la electrificación rural
Llevar energía eléctrica a comunidades alejadas requiere mucho más que instalar postes, cables y transformadores. Cada proyecto implica planificación, evaluación técnica, coordinación con líderes comunitarios y colaboración con las familias para responder a las características y necesidades de cada localidad.
En muchos casos, la ubicación de las viviendas y las condiciones del territorio representan desafíos que requieren soluciones técnicas específicas. Por ello, la electrificación rural demanda un trabajo coordinado que permita extender la infraestructura y acercar el servicio a poblaciones que durante años han tenido un acceso limitado.
Este esfuerzo también pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las comunidades y los equipos responsables de ejecutar los proyectos, con el propósito de hacer posible la conexión de nuevos hogares a la red eléctrica.
Energía para un desarrollo con oportunidades
La sostenibilidad también se construye a partir de iniciativas que contribuyen al bienestar de las personas y al desarrollo de las comunidades. En este contexto, ampliar el acceso a la electricidad representa un paso importante para reducir brechas y generar condiciones que permitan a más familias participar en las oportunidades que ofrece el desarrollo.
A través del Plan de Electrificación Rural, ENERGUATE continúa trabajando para acercar el servicio eléctrico a comunidades rurales de Guatemala, con proyectos que buscan responder a los desafíos de acceso y contribuir al crecimiento de las localidades beneficiadas.
Porque llevar electricidad no significa únicamente conectar una vivienda a la red. Significa abrir posibilidades para aprender, emprender, comunicarse y desarrollar nuevas actividades. Significa, en definitiva, contribuir a que más familias guatemaltecas cuenten con mejores condiciones para construir su futuro.