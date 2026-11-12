 Elektra Mega Black 2026: Descuentos hasta 50% y Cuotas
Empresas

Elektra lanza su Mega Black 2026: descuentos de hasta el 50% y cuotas accesibles que no te puedes perder

Elektra lanza su temporada Mega Black, ofreciendo hasta 50% de descuento en productos diversos para fin de año, con opciones de financiamiento accesibles y tiendas abiertas hasta tarde en noviembre.

Compartir:
Elektra lanza su Mega Black 2026: descuentos de hasta el 50% y cuotas accesibles que no te puedes perder, Cortesía
Elektra lanza su Mega Black 2026: descuentos de hasta el 50% y cuotas accesibles que no te puedes perder / FOTO: Cortesía
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La temporada comercial más esperada del año regresa a Guatemala con el MEGA BLACK de Elektra, que ofrece hasta 50% de descuento y las cuotas más bajas en tecnología, electrodomésticos, muebles, motocicletas y productos para el hogar.

Desde el 10 de noviembre de 2026, Elektra lanza una campaña enfocada en acercar las marcas más deseadas a los guatemaltecos, quienes podrán renovar su hogar o estrenar gracias a descuentos agresivos en una amplia selección de productos.

La propuesta comercial para esta época combina grandes ofertas en celulares, televisores, refrigeradoras, estufas, lavadoras y mucho más, brindando razones suficientes para aprovechar uno de los momentos de compra más relevantes del año.

"En Elektra sabemos que nuestros clientes esperan esta temporada para realizar compras importantes. Por eso, en MEGA BLACK reunimos descuentos de hasta el 50% y las cuotas más bajas, además de opciones de financiamiento a través del Préstamo SIN Peros de Banco Azteca. Así, más familias guatemaltecas pueden acceder a las oportunidades que buscan", destacó Rosa María Castañeda, directora de Marketing de Grupo Salinas Guatemala.

Los consumidores podrán encontrar promociones y productos exclusivos tanto en la App Elektra GT como en el portal web oficial. Allí, la variedad abarca artículos en liquidación y múltiples alternativas para realizar compras de manera cómoda y segura.

Esta edición del Mega Black también adapta los horarios de las tiendas: durante noviembre, los establecimientos estarán abiertos con horarios extendidos hasta las 9 y 10 p.m. en diferentes días, facilitando el acceso a quienes buscan comprar al final del año.

Brenda Almendares, Directora de Canales Físicos, enfatizó la facilidad de pago disponible: "Queremos sorprender a nuestros clientes con las cuotas más bajas y una gama de productos de marcas líderes. Además, con el apoyo de Banco Azteca Guatemala, es posible adquirir productos con cuotas accesibles y ajustadas a cada bolsillo".

Con esta iniciativa, Elektra reafirma su compromiso con Guatemala al acercar productos de calidad, precios competitivos y soluciones financieras flexibles, mezclando atención personalizada en tiendas físicas con la comodidad de sus plataformas digitales.

Foto embed
Elektra lanza su Mega Black 2026: descuentos de hasta el 50% y cuotas accesibles que no te puedes perder - Cortesía

Elektra, con 29 años de presencia en el país, continúa ampliando su oferta en tecnología, electrodomésticos, muebles, telefonía, motocicletas y artículos para el hogar a través de sus tiendas y canales digitales.

En Portada

Miguel Ángel Asturias volverá a Guatemala: su nieto explica el proceso y homenajes preparadost
Nacionales

Miguel Ángel Asturias volverá a Guatemala: su nieto explica el proceso y homenajes preparados

09:10 AM, Nov 12
Los restos del premio Nobel Miguel Ángel Asturias retornan este jueves a Guatemalat
Nacionales

Los restos del premio Nobel Miguel Ángel Asturias retornan este jueves a Guatemala

10:34 AM, Nov 12
David Faitelson y su venenoso mensaje para Lester Martínezt
Deportes

David Faitelson y su venenoso mensaje para Lester Martínez

08:51 AM, Nov 12
Un fallecido y siete heridos por accidentes en Alta Verapaz y Escuintlat
Nacionales

Un fallecido y siete heridos por accidentes en Alta Verapaz y Escuintla

08:38 AM, Nov 12
Murió el gran amor de don Ramón en el El Chavo del 8t
Farándula

Murió el gran amor de don Ramón en el El Chavo del 8

09:58 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalAtaque armadoSeguridadReal MadridJusticia65Vuelta
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar