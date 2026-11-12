Elektra Mega Black 2026: Descuentos hasta 50% y Cuotas

La temporada comercial más esperada del año regresa a Guatemala con el MEGA BLACK de Elektra, que ofrece hasta 50% de descuento y las cuotas más bajas en tecnología, electrodomésticos, muebles, motocicletas y productos para el hogar.
Desde el 10 de noviembre de 2026, Elektra lanza una campaña enfocada en acercar las marcas más deseadas a los guatemaltecos, quienes podrán renovar su hogar o estrenar gracias a descuentos agresivos en una amplia selección de productos.
La propuesta comercial para esta época combina grandes ofertas en celulares, televisores, refrigeradoras, estufas, lavadoras y mucho más, brindando razones suficientes para aprovechar uno de los momentos de compra más relevantes del año.
"En Elektra sabemos que nuestros clientes esperan esta temporada para realizar compras importantes. Por eso, en MEGA BLACK reunimos descuentos de hasta el 50% y las cuotas más bajas, además de opciones de financiamiento a través del Préstamo SIN Peros de Banco Azteca. Así, más familias guatemaltecas pueden acceder a las oportunidades que buscan", destacó Rosa María Castañeda, directora de Marketing de Grupo Salinas Guatemala.
Los consumidores podrán encontrar promociones y productos exclusivos tanto en la App Elektra GT como en el portal web oficial. Allí, la variedad abarca artículos en liquidación y múltiples alternativas para realizar compras de manera cómoda y segura.
Esta edición del Mega Black también adapta los horarios de las tiendas: durante noviembre, los establecimientos estarán abiertos con horarios extendidos hasta las 9 y 10 p.m. en diferentes días, facilitando el acceso a quienes buscan comprar al final del año.
Brenda Almendares, Directora de Canales Físicos, enfatizó la facilidad de pago disponible: "Queremos sorprender a nuestros clientes con las cuotas más bajas y una gama de productos de marcas líderes. Además, con el apoyo de Banco Azteca Guatemala, es posible adquirir productos con cuotas accesibles y ajustadas a cada bolsillo".
Con esta iniciativa, Elektra reafirma su compromiso con Guatemala al acercar productos de calidad, precios competitivos y soluciones financieras flexibles, mezclando atención personalizada en tiendas físicas con la comodidad de sus plataformas digitales.
Elektra, con 29 años de presencia en el país, continúa ampliando su oferta en tecnología, electrodomésticos, muebles, telefonía, motocicletas y artículos para el hogar a través de sus tiendas y canales digitales.