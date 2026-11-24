Grupo UMA refuerza su compromiso con la seguridad vial a través de la campaña #UsaTuCascoVos, una iniciativa que busca reducir los accidentes de tránsito y concienciar a los motociclistas guatemaltecos sobre la importancia del uso correcto del casco. Del 23 al 27 de noviembre, la empresa realizará jornadas de sensibilización y entrega de cascos en cinco puntos clave del departamento de Guatemala, en colaboración con el Departamento de Tránsito de la Ciudad de Guatemala. Este martes, la campaña se dirigió a motoristas que circulan en San Pedro Ayampuc, municipio de Guatemala.
La motocicleta es un medio fundamental de transporte para miles de guatemaltecos, al ofrecer versatilidad y eficiencia tanto para actividades diarias como para el trabajo de repartidores y emprendedores. Sin embargo, este beneficio implica una importante cuota de responsabilidad. El respeto por las normas de tránsito, la conducción preventiva y el uso adecuado del equipo de protección son elementos clave para evitar riesgos en las calles y carreteras.
Con la campaña #UsaTuCascoVos, Grupo UMA busca transmitir un mensaje claro: el casco no solo es un requisito legal, sino el elemento de protección decisivo ante cualquier eventualidad en la vía. La iniciativa pretende fomentar una actitud responsable que trascienda la simple promoción de buenas prácticas de conducción, enfatizando que la seguridad vial inicia antes de arrancar la motocicleta y se sostiene con cada decisión durante el trayecto.
A lo largo de cinco jornadas, la campaña llegará a zonas de alto movimiento de motociclistas, con actividades de concientización, entrega de cascos y presencia de las marcas Pulsar y Boxer del portafolio de Grupo UMA. Estas son las fechas y lugares de las actividades programadas, que se realizarán de 8:30 a 12:00 horas:
- Miércoles 25 de noviembre: Mixco, Boulevard El Naranjo.
- Jueves 26 de noviembre: Zona 18, Boulevard San Rafael.
- Viernes 27 de noviembre: Zona 6, La Parroquia, frente a Elektra.
Durante estas jornadas, motociclistas recibirán orientación sobre el uso correcto del casco, consejos para respetar las normas viales y estrategias para fortalecer una cultura de prevención en las rutas. Grupo UMA, junto con autoridades de tránsito, busca ampliar el alcance de los mensajes de seguridad y trasladar la importancia de la responsabilidad que implica manejar una motocicleta.
Promover la movilidad segura forma parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo UMA. Esta campaña parte de la premisa de que cada motociclista tiene una historia, una familia y personas que aguardan su regreso a casa, por lo que el uso del casco representa el cuidado de la vida y la responsabilidad compartida en las vías.
La propuesta también apuesta por una conciencia colectiva, invitando a motociclistas, automovilistas, peatones y autoridades a compartir el rol de construir espacios viales más seguros en el país. Con #UsaTuCascoVos, Grupo UMA acompaña a los motociclistas más allá de la compra de un vehículo y promueve prácticas que contribuyen a su bienestar y protección.
El mensaje es claro: ningún destino justifica poner en riesgo la vida. Cada trayecto merece atención y responsabilidad, por eso utilizar siempre el casco y respetar las señales de tránsito es fundamental para protegerse y resguardar a quienes comparten la vía.
Grupo UMA, con presencia regional en Centroamérica, impulsa soluciones de movilidad bajo marcas como Bajaj, Pulsar y Boxer, y fortalece su compromiso con la sociedad mediante iniciativas dirigidas a la prevención y el bienestar de la comunidad.