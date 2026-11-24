En Guatemala, uno de cada 500 menores nace con labio fisurado o paladar hendido, una condición que según Operación Sonrisa Guatemala surge en las primeras semanas de embarazo y afecta no solo la apariencia, sino también la alimentación, el habla, la audición y la salud dental de los niños y las niñas. Aunque este trastorno impacta su crecimiento y calidad de vida, una cirugía de tan solo 45 minutos puede transformar su futuro de forma significativa.
Con la meta de ofrecer estas intervenciones de manera gratuita, Yummies lanzó la campaña "Sonrisas que Transforman Vidas", en alianza con Operación Sonrisa Guatemala. A través de esta iniciativa, la empresa destina un porcentaje de las ventas de Yummi Pops para apoyar a la fundación en su labor de brindar cirugías y tratamiento integral sin costo a niños y niñas que lo requieren.
Gracias a esta colaboración, cada persona que compra Yummi Pops contribuye directamente a la causa. Así, familias guatemaltecas pueden sumarse a un esfuerzo colectivo que permite transformar sonrisas y marcar una diferencia con pequeñas acciones cotidianas.
"Para Yummies es muy importante construir alianzas que generen un impacto positivo en la sociedad. Con Sonrisas que Transforman Vidas queremos aumentar la visibilidad del trabajo de Operación Sonrisa Guatemala y reafirmar nuestra convicción de contribuir a mejorar la vida de las niñas y niños del país", comentó Luis Weddle, gerente de categoría Snacks de Yummies.
Ana Lucía Juárez, directora ejecutiva de Operación Sonrisa Guatemala, agradeció el apoyo y destacó que alianzas como esta facilitan la atención integral a niños y niñas con labio fisurado y paladar hendido, ayudándoles a desarrollar la confianza para comer, hablar y crecer. "Cada aporte es esperanza y nos acerca a que más sonrisas se transformen", puntualizó.
Adquiere cualquiera de los productos de Yummi Pops con el empaque diferenciado en sus sabores Queso, Nacho Queso Blanco, Nacho Jalapeño Cream y Sal Marina, y contribuye a generar sonrisas que transforman vidas.
Operación Sonrisa Guatemala cumple 15 años de trabajo en el país, ofreciendo atención en ocho especialidades: enfermería, pediatría, nutrición, odontología, genética, psicología, otorrinolaringología y terapia del habla. Además, la organización acompaña a los pacientes y a sus familias desde antes de la cirugía y hasta casi dos décadas después, asegurando que puedan alimentarse, comunicarse y sonreír plenamente. En 2025, la fundación realizó más de 240 cirugías gratuitas y 23,865 consultas médicas; para 2027, su meta es alcanzar 300 cirugías y 28,000 consultas.
Actualmente, los Yummi Pops con empaque especial de la campaña están disponibles en los puntos de venta. Al elegirlos, los consumidores apoyan directamente la recuperación de cada niño y niña atendido por Operación Sonrisa Guatemala, contribuyendo a que nuevas sonrisas lleguen más lejos.