La Universidad del Istmo (UNIS) y Progreso formalizaron este jueves, 26 de noviembre, una alianza estratégica para potenciar el talento guatemalteco y promover la innovación en el país. Mediante este convenio, ambas instituciones impulsarán proyectos conjuntos de formación, investigación y desarrollo enfocados en las necesidades actuales del sector productivo.
El acuerdo tiene como objetivo crear nuevas oportunidades para estudiantes y profesionales a través de iniciativas como prácticas laborales, pasantías, visitas académicas, programas de formación continua y la posibilidad de becas que faciliten el acceso a la educación superior. Esta colaboración está abierta a las distintas unidades académicas de la UNIS, fomentando el intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos con impacto directo en la sociedad.
Francisco Mejía, rector de la UNIS, destacó que esta alianza permite fortalecer el modelo educativo de la universidad, el cual integra la teoría académica con la experiencia práctica y mantiene un enfoque de servicio al bien común. Subrayó también el valor de construir una relación de confianza para generar oportunidades juntos.
Por parte de Progreso, Guillermo Monroy, Director Ejecutivo de Ciudadanía Corporativa, remarcó la importancia de acercar el conocimiento universitario a los retos empresariales reales. Señaló que este convenio permitirá formar profesionales capaces de aportar valor al desarrollo nacional y fortalecerá las capacidades que Guatemala demanda para su crecimiento futuro.
La alianza facilitará nuevas formas de colaboración interdisciplinaria entre docentes, estudiantes, investigadores y profesionales, priorizando el aprendizaje conjunto y la generación de propuestas innovadoras que atiendan las demandas sociales.
Con más de 125 años de experiencia, Progreso lidera el sector de cemento, materiales y soluciones para la construcción en América Latina, con presencia en ocho países y un fuerte enfoque en innovación y sostenibilidad.
La UNIS, por su parte, mantiene como misión principal la búsqueda y transmisión de la verdad mediante la docencia, investigación y proyección social, formando líderes con pensamiento crítico y sentido de servicio bajo su lema: Saber para servir.