Esta semana, Grupo UMA realiza jornadas de concientización y entrega de cascos en distintos puntos del departamento de Guatemala, como parte de su campaña #UsaTuCascoVos. Esta iniciativa busca reforzar el uso del casco y promover una conducción responsable entre los motociclistas guatemaltecos, en alianza con el Departamento de Tránsito de la Ciudad de Guatemala.
Este jueves, 26 de noviembre, la jornada de entrega de cascos se concentró en Calle Martí, en el sector conocido como La Parroquia, zona 6.
La motocicleta es una herramienta clave de movilidad para miles de guatemaltecos que la eligen por su acceso, eficiencia y utilidad en el trabajo diario. Sin embargo, este medio de transporte también exige una responsabilidad individual y colectiva. El uso adecuado del casco y el respeto a las normas de tránsito son esenciales para reducir el riesgo de accidentes en las vías públicas.
Grupo UMA impulsó cinco jornadas de actividades en puntos estratégicos frecuentados por motociclistas. Las acciones se llevan a cabo de 8:30 a 12:00 horas en el siguiente calendario. Este viernes finaliza en el bulevar El Naranjo, Mixco.
Entrega de cascos certificados
Durante estas jornadas, los participantes recibirán cascos de protección y participarán en actividades educativas enfocadas en el correcto uso del casco, el respeto a las reglas de tránsito y la generación de una cultura de prevención. Se sumarán las marcas Pulsar y Boxer —parte del portafolio de Grupo UMA— con activaciones especiales para reforzar los mensajes de seguridad vial.
Para Grupo UMA, promover la movilidad segura es una manera de proteger a los motociclistas y sus familias. La campaña #UsaTuCascoVos parte del reconocimiento de que detrás de cada conductor hay una historia, un hogar y personas esperando su regreso. Fomentar el uso del casco es promover el cuidado de la vida y la responsabilidad compartida en la vía pública.
La iniciativa también invita a los diferentes actores viales —motociclistas, automovilistas, peatones y autoridades— a asumir su rol en la construcción de entornos más seguros. Grupo UMA reafirma así su compromiso con la seguridad a través de programas de Responsabilidad Social Empresarial que van más allá de la venta de vehículos, aportando a la protección y bienestar de las comunidades.
La campaña #UsaTuCascoVos es más que una entrega de cascos. Es un llamado a que cada recorrido, sin importar la distancia, se realice de forma responsable. Utilizar siempre el casco, respetar las señales y conducir con precaución son decisiones que pueden salvar vidas. Porque ningún destino es más importante que llegar a salvo, Grupo UMA les recuerda a los motociclistas: #UsaTuCascoVos.
Grupo UMA es un grupo empresarial con presencia en Centroamérica. Entre sus actividades destaca la comercialización de soluciones de movilidad a través de marcas como Bajaj, Pulsar y Boxer, y su constante labor en iniciativas sociales para promover la seguridad vial y la prevención en la región.