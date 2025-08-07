¿Nicki Nicole y Lamine Yamal juntos? Beso en discoteca

El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole han desatado rumores de un posible romance. Y es ambos famosos fueron vistos besándose en una discoteca junto al mar, hace unos días atrás.
De acuerdo con el periodista Javi Hoyos, ambos abandonaron el lugar alrededor de las 4:00 a.m., lo que alimentó la idea de que la relación podría ir más allá de una simple amistad. Este supuesto encuentro se produjo pocos días después de que Nicki Nicole asistiera a la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal, en la que también compartieron fotografías, aunque no hubo señales claras de coqueteo en ese momento.
Las redes sociales tardaron poco en viralizar una imagen de Yamal con una marca de labial en la mejilla, que él atribuyó afectuosamente a un beso de su madre, aunque muchos internautas especulan que podría tratarse de un beso de Nicki Nicole. Para sumar más misterio, usuarios observaron que uno de los fondos de pantalla del móvil del futbolista parece coincidir con un diseño previamente publicado por la cantante.
Este supuesto romance ha generado gran repercusión mediática, no solo por la identidad de los protagonistas, sino también por su diferencia de edad: lui con 18 años y ella con 24, factor que hasta fue muy comentado en redes. Hasta el momento, no hay confirmaciones ni desmentidos por parte de ninguno de los dos; los rumores circulan únicamente sobre la base de versiones periodísticas y la viralidad digital.
Más del romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal
Este no es el primer episodio de este tipo en la vida privada del famoso jugador del Barcelona, Lamine Yamal. En el verano de 2024, fue vinculado sentimentalmente con la influencer Alex Padilla, aunque él aclaró en su momento que solo eran amigos; esa relación nunca fue confirmada oficialmente y con el tiempo quedó en el olvido.
Por ahora, el "romance veraniego" entre Lamine Yamal y Nicki Nicole sigue siendo un enigma que mantiene en vilo a sus seguidores.