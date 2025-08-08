Concierto de Nodal en Guatemala: ¿Viene Ángela Aguilar?

Christian Nodal se presentará el próximo 9 de agosto de 2025 en la Explanada Cayalá, Zona 16 de Guatemala.
Con éxitos que han conquistado al público, el artista promete un espectáculo inolvidable. Entre tanto, crece la expectativa sobre si su esposa estará presente pues Ángela Aguilar lo acompañó a su reciente presentación en Honduras.
El cantante arribará a territorio chapín como parte de su gira "Pa’l Cora", con un repertorio lleno de éxitos como "Adiós Amor", "Ya No Somos Ni Seremos", "De Los Besos Que Te Di" y *"Botella tras Botella". El show se perfila como una experiencia vibrante e íntima, perfecta para corear de principio a fin cada tema cargado de sentimiento.
Músico, cantante y compositor mexicano, Nodal es reconocido gracias a sus canciones en donde combina el género del mariachi con el norteño.
¿Vendrá Ángela Aguilar?
Ángela Aguilar acompañó recientemente a Nodal durante su concierto en Honduras, lo que ha encendido los rumores sobre su participación en el show de Guatemala.
Hasta ahora, no hay confirmación oficial de su llegada al país, aunque usuarios en redes sociales ya especulan y comparten contenido que muestra su presencia junto al artista en Tegucigalpa.
Mientras los fans guatemaltecos afinan sus sombreros y botas, Guatemala se alista para una noche llena de pasión, mariachi y sentimiento con Christian Nodal. Y aunque no hay respuesta oficial sobre la presencia de Ángela Aguilar en la velada, su reciente aparición en Honduras confirma que está semana estará acompañando al artista.
Sobre Christian Nodal
Christian Nodal es un cantante, compositor y músico mexicano, reconocido como una de las figuras más importantes del género regional mexicano en la última década.
Nació el 11 de enero de 1999 y saltó a la fama en el 2016 con el tema "Adiós Amor", que rápidamente se convirtió en un éxito internacional y lo posicionó como una nueva voz poderosa del regional mexicano. Desde entonces ha lanzado álbumes como Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019), AyAyAy! (2020) y Forajido (2022).
Su estilo fusiona el mariachi tradicional con arreglos modernos, lo que ha atraído tanto a jóvenes como a audiencias más tradicionales. Ha sido galardonado con premios Grammy Latinos, Billboard y Lo Nuestro, entre otros.
Más allá de su música, Nodal ha estado en el centro de atención por su vida sentimental, incluyendo relaciones con artistas como Belinda, Cazzu y ahora su esposa, Ángela Aguilar.
Mira también:
@emisorasunidas897
"Manzanas podridas": Jorge Aparicio critica a la Selección Nacional. . . #VamosGuate #Tena #JorgeAparicio #viral♬ sonido original - Emisoras Unidas