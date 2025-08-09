Casa de los Famosos México: Nombre del segundo eliminado

Este domingo 10 de agosto se transmitirá la segunda Gala de Eliminación de la temporada 2025 de La Casa de los Famosos México, donde uno de los cuatro nominados abandonará la competencia. Aunque el resultado oficial se conocerá al final de la transmisión, en redes sociales ya circulan pronósticos sobre quién podría convertirse en el segundo eliminado.
Tras la Gala de Nominación del pasado 6 de agosto, quedaron en riesgo Mar Contreras, Alexis Ayala, Priscila Valverde, Adrián Di Monte y Dalilah Polanco. Sin embargo, Dalilah ganó la salvación y se autosalvó, dejando solo a los otros cuatro participantes en la contienda por permanecer en la casa.
Los posibles eliminados
De acuerdo con las tendencias en votaciones y la conversación digital, los nombres que más se mencionan como posibles eliminados son Adrián Di Monte y Priscila Valverde, a quienes los internautas perciben con menor respaldo del público.
No obstante, el resultado definitivo se sabrá únicamente durante la transmisión en vivo de este domingo, donde se revelará quién seguirá el mismo camino que Olivia Collins, la primera eliminada de la temporada.