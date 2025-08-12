 Estrenos de Cine de Esta Semana
La cartelera nacional una vez más se renueva con propuestas para sorprender a todos los públicos.  Desde intensos thrillers hasta comedias disparatadas y aventuras animadas, los estrenos de esta semana prometen llenar las salas de emoción y entretenimiento.

Entre los títulos destacados se encuentran Rosario: Herencia Maldita, Animales Peligrosos, ¿Y dónde está el policía? y Miraculous: Aventuras de Ladybug & Cat Noir.

  • Rosario: Herencia Maldita

Este drama de suspenso llega con una historia cargada de secretos familiares y una atmósfera inquietante. La trama sigue a Rosario, una mujer que regresa a su pueblo natal para enfrentar un pasado oscuro que amenaza con destruirla.

Con giros inesperados y una estética que combina el realismo con el misterio, la película busca atrapar al espectador de principio a fin.

  • Animales peligrosos

Un thriller psicológico que mezcla la tensión de un secuestro con el peligro de la naturaleza salvaje.  La historia presenta a Zephyr, una joven surfista que es retenida en un barco por un hombre obsesionado con los tiburones.

En medio del océano y sobre la Gran Barrera de Coral, la protagonista debe ingeniárselas para sobrevivir antes de que su captor cumpla un macabro plan.

Más estrenos que no te puedes perder

  • ¿Y dónde está el policía?

La legendaria saga de comedia absurda regresa con una nueva entrega protagonizada por Liam Neeson en el papel del despistado teniente Frank Drebin Jr.  En esta ocasión, el policía más torpe del cine debe resolver un asesinato que involucra a un poderoso empresario tecnológico, mientras su unidad enfrenta la amenaza de ser desmantelada.

Con chistes visuales, enredos imposibles y el característico humor disparatado de la franquicia, la película promete risas de principio a fin.

  • Miraculous: Aventuras de Ladybug & Cat Noir

Dirigida al público familiar y a los seguidores de la popular serie animada, esta película narra el origen de Marinette y Adrien, los jóvenes que se transforman en Ladybug y Cat Noir para proteger París. Con un estilo musical y escenas llenas de acción, la cinta explora la amistad, la valentía y el poder de los Miraculous.

