Imágenes Exclusivas del Arresto del Cantante Pee Wee

Irvin Salinas Martínez, más conocido como Pee Wee, acaparó los titulares tras ser arrestado en Texas por conducir en estado de ebriedad.
Fue el periodista Carlo Uriel quien reveló detalles de la detención a través de su cuenta de X, antes Twitter.
"Les puedo confirmar que el cantante Pee Wee fue arrestado nuevamente bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad alrededor de las 10:00 pm del día de ayer domingo 10 de agosto de 2025 en Edimburg, Texas".
Asimismo, el periodista explicó que esta es la segunda ocasión que el intérprete es sorprendido cometiendo este acto ilícito:
"Según el expediente al que tuve acceso, este es su segundo arresto por DWI en los últimos años. Su equipo legal ya se encuentra trabajando para ver la posibilidad de salir bajo fianza".
Este nuevo incidente revive lo que sucedió en enero de 2024, cuando Pee Wee fue arrestado en Hidalgo, Texas, por una acusación similar.
En aquella ocasión, el mánager del artista, Pepe Rincón, confirmó al diario Reforma que "la detención fue en McAllen; y literal, el cargo es manejar tomado".
En ese primer caso, el cantante pasó menos de 14 horas en prisión y recuperó su libertad sin pagar fianza gracias a un PR Bond (Personal Recognizance Bond), un recurso legal que permite salir bajo palabra y compromiso de presentarse ante un juez.
¿Pasará tiempo en prisión?
Las leyes en Texas apuntan que en caso de un segundo arresto por DWI, Pee Wee se puede enfrentar a una multa de de hasta cuatro mil dólares y podría pasar en prisión de 30 días a un año.
Además, se le suspenderá su licencia hasta 2 años y tendría que participar en un programa educativo sobre conducción bajo los efectos del alcohol y usar un dispositivo de bloqueo encendido.
Hasta el momento, Pee Wee no ha emitido declaraciones en sus redes sociales sobre este nuevo arresto.
El caso continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se confirme si el cantante quedará libre bajo fianza o enfrentará un proceso más prolongado ante las autoridades texanas.