 Imágenes Exclusivas del Arresto del Cantante Pee Wee
Farándula

Filtran imágenes del arresto del cantante Pee Wee

El exintegrante de los Kumbia Kings fue arrestado por conducir bajo los efectos el alcohol y al ser su segunda vez cometiendo este delito, se espera una sentencia.

Compartir:
Pee Wee
Pee Wee / FOTO:

Irvin Salinas Martínez, más conocido como Pee Wee, acaparó los titulares tras ser arrestado en Texas por conducir en estado de ebriedad.

Fue el periodista Carlo Uriel quien reveló detalles de la detención a través de su cuenta de X, antes Twitter.

"Les puedo confirmar que el cantante Pee Wee fue arrestado nuevamente bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad alrededor de las 10:00 pm del día de ayer domingo 10 de agosto de 2025 en Edimburg, Texas".

Asimismo, el periodista explicó que esta es la segunda ocasión que el intérprete es sorprendido cometiendo este acto ilícito:

"Según el expediente al que tuve acceso, este es su segundo arresto por DWI en los últimos años. Su equipo legal ya se encuentra trabajando para ver la posibilidad de salir bajo fianza".

Este nuevo incidente revive lo que sucedió en enero de 2024, cuando Pee Wee fue arrestado en Hidalgo, Texas, por una acusación similar.

En aquella ocasión, el mánager del artista, Pepe Rincón, confirmó al diario Reforma que "la detención fue en McAllen; y literal, el cargo es manejar tomado".

En ese primer caso, el cantante pasó menos de 14 horas en prisión y recuperó su libertad sin pagar fianza gracias a un PR Bond (Personal Recognizance Bond), un recurso legal que permite salir bajo palabra y compromiso de presentarse ante un juez.

Foto embed
Pee Wee Arresto - Instagram

¿Pasará tiempo en prisión?

Las leyes en Texas apuntan que en caso de un segundo arresto por DWI,  Pee Wee se puede enfrentar a una multa de de hasta cuatro mil dólares y podría pasar en prisión de 30 días a un año.

Además, se le suspenderá su licencia hasta 2 años y tendría que participar en un programa educativo sobre conducción bajo los efectos del alcohol y usar un dispositivo de bloqueo encendido.  

Hasta el momento, Pee Wee no ha emitido declaraciones en sus redes sociales sobre este nuevo arresto.

El caso continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se confirme si el cantante quedará libre bajo fianza o enfrentará un proceso más prolongado ante las autoridades texanas.

En Portada

Reportan heridos por disturbios en el Preventivo de zona 18t
Nacionales

Reportan heridos por disturbios en el Preventivo de zona 18

07:21 AM, Ago 12
Gobernación confirma motines en dos prisiones y retención de guardias penitenciariost
Nacionales

Gobernación confirma motines en dos prisiones y retención de guardias penitenciarios

08:09 AM, Ago 12
Disparan contra camiones repartidores; una persona mueret
Nacionales

Disparan contra camiones repartidores; una persona muere

07:11 AM, Ago 12
Sin pelos en la lengua, Cazzu habla de la pensión que Nodal le pasa por su hijat
Farándula

Sin pelos en la lengua, Cazzu habla de la pensión que Nodal le pasa por su hija

07:16 AM, Ago 12

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos