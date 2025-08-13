Artistas Rinden Homenaje a Miguel Uribe Turbay

Grandes figuras de la música nacional como Carlos Vives, Maluma, J Balvin y Juanes expresaron su pesar con mensajes emotivos que convocan a la unidad y al rechazo de la violencia tras la terrible muerte de Miguel Uribe Turbay.
En una muestra de profunda cercanía, Yuri Buenaventura —artista favorito del fallecido— acompañará la ceremonia fúnebre, que se realizará el 13 de agosto en la Catedral Primada de Bogotá.
Mensajes de despedida
Carlos Vives publicó en sus redes un mensaje cargado de dolor y esperanza. Lo describió como "un ejemplo de capacidad de perdonar, de pasión por servir y de construir un mejor país", y añadió: "La violencia jamás será el camino. Gracias a Miguel por querer mi música y compartirla con tu familia. Mucha fortaleza para su esposa María Claudia, para su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel y para toda su familia". En otra publicación, Vives enfatizó nuevamente: "Es una pérdida muy dolorosa para Colombia, la violencia jamás será el camino".
Desde su gira en México, Maluma se mostró visiblemente afectado. En un video dijo: "Muy feliz por los shows... pero crean que no es un dolor ajeno la muerte de Miguel Uribe. Un saludo muy especial a su familia. Estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse, pero si esto no es un llamado a un país de paz, a un país de solidaridad y compasión, no sé entonces qué lo sea".
A través de un mensaje en Instagram, J Balvin reflexionó: "Por aquí, triste con la muerte de Miguel Uribe. Teníamos la fe de que iba a salir adelante... Le mando un abrazo muy grande a su familia. Oraciones. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero sabía que era una gran persona, con una visión muy clara". También expresó su dolor por la persistente violencia en el país y convocó a la unidad social.
Juanes se pronunció vía X (Twitter): "Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos". En otros canales, reflexionó sobre la memoria colectiva, proclamando que su muerte debería servir de advertencia y motivación para la paz.
La muerte de Miguel Uribe Turbay el pasado 11 de agosto de 2025, tras dos meses de lucha por sobrevivir tras un atentado ocurrido el 7 de junio, ha conmocionado al país y provocado una ola de reacciones que trascienden lo político. Artistas e instituciones han unido su voz para reclamar el fin de la violencia y promover la solidaridad entre colombianos.
En un homenaje cargado de simbolismo, Yuri Buenaventura —considerado uno de los artistas favoritos de Uribe— participará en la ceremonia fúnebre y musicalizará la despedida, este miércoles 13 de agosto en la Catedral Primada de Bogotá.
Mira también:
@emisorasunidas897
Al menos dos motines se registraron este martes. . . #Gobernacion #SistemaPenitenciario #carceles #pandillas♬ sonido original - Emisoras Unidas