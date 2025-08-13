 Christian Nodal revela ruptura: 6 veces con Cazzu
Farándula

Christian Nodal confiesa que terminó seis veces con Cazzu

El cantante reveló los altibajos que vivieron como pareja y las frases que marcaron esos momentos.

Nodal responde a nueva canción de Cazzu, Redes sociales
Nodal responde a nueva canción de Cazzu / FOTO: Redes sociales

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al confesar que su relación con la rapera argentina Cazzu atravesó múltiples altibajos antes de su separación oficial.  En una entrevista con la periodista Adela Micha, el intérprete reveló que, durante el tiempo que estuvieron juntos, llegaron a terminar hasta en seis ocasiones.

Nodal explicó que, en cada una de esas rupturas, pronunciaba la frase: "Búscate alguien más, nomás que yo no me entere", lo que en más de una ocasión llevó a un distanciamiento temporal. Sin embargo, aseguró que las reconciliaciones eran rápidas y que, a pesar de las discusiones, existía un fuerte vínculo emocional.

La revelación llega en un contexto de tensión pública entre ambos artistas, luego de que Cazzu expresara recientemente que considera insuficiente la manutención que recibe para su hija Inti y que el tiempo que Nodal pasa con la menor es limitado. "Lo que se ve es lo que hay", afirmó la cantante en una declaración que generó debate en redes sociales.

La relación entre Nodal y Cazzu comenzó en 2022 y rápidamente captó la atención de los medios. En septiembre de 2023 dieron la bienvenida a su hija, pero en mayo de 2024 anunciaron su separación.

Más de la relación de Nodal y Cazzu

Desde entonces, ambos han ofrecido versiones distintas sobre los motivos de la ruptura, aunque el cantante ha insistido en que no hubo infidelidad y que su actual relación con Ángela Aguilar inició después de terminar con Cazzu. Por su parte, la artista argentina declaró en noviembre de 2024 que se enteró del romance entre Nodal y Aguilar al mismo tiempo que el público, lo que reavivó la polémica.

La misteriosa muerte de Karla Álvarez, exesposa de Alexis Ayala de La casa de los famosos

Karla Álvarez, actriz y exesposa de Alexis Ayala, vuelve a ser noticia por el misterio de su muerte y las recientes declaraciones del actor.

A pesar de ello, en sus comunicados iniciales tras la separación, ambos manifestaron que la prioridad era mantener una crianza compartida para el bienestar de su hija. Las confesiones recientes de Nodal en esta entrevista no solo ofrecen un vistazo más íntimo de su relación con Cazzu, sino que también muestran la complejidad de los vínculos en medio de la presión mediática.

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
