 Muerte de Karla Álvarez: Exesposa de Alexis Ayala
Farándula

La misteriosa muerte de Karla Álvarez, exesposa de Alexis Ayala de La casa de los famosos

Karla Álvarez, actriz y exesposa de Alexis Ayala, vuelve a ser noticia por el misterio de su muerte y las recientes declaraciones del actor.

Alexis Ayala
Alexis Ayala

Karla Álvarez, recordada por sus papeles de villana en telenovelas y por su participación en la segunda edición de Big Brother VIP, volvió a ser tema de conversación.  Lo anterior, luego de que Alexis Ayala, en su paso por La Casa de los Famosos México 2025, calificara su matrimonio con ella como "un error" ocurrido bajo los efectos del alcohol.

Nacida el 15 de octubre de 1972 en Ciudad de México, Álvarez inició su carrera artística en 1992 con la telenovela María Mercedes, al lado de Thalía.  A lo largo de su trayectoria, destacó en producciones como La mentira, Heridas de amor y Las tontas no van al cielo.

Su personalidad y talento le dieron un lugar especial en la televisión mexicana. En 2003 formó parte de Big Brother VIP, donde fue la novena expulsada. El matrimonio con Alexis Ayala duró apenas ocho meses. Ambos reconocieron en su momento que la unión fue apresurada e impulsada por una noche de excesos.

El 15 de noviembre de 2013, Karla Álvarez fue hallada sin vida en su departamento. Tenía 41 años recién cumplidos y fue una empleada doméstica quien encontró el cuerpo. La familia decidió cremarla y no autorizó una autopsia, lo que alimentó diversas versiones sobre las causas de su muerte.

En un primer momento se habló de un atragantamiento mientras comía, lo que acrecentó el halo de misterio.  Años después, el padre de la actriz desmintió que hubiera estado casada con el empresario Antonio D’Agostino, quien había afirmado públicamente ser su esposo, y lo calificó de "charlatán".

En 2017, Univisión reveló el contenido del acta de defunción, fechada el 16 de noviembre de 2013, donde se estableció que la causa de muerte fue insuficiencia respiratoria aguda derivada de neumonía viral.  Con ello, se descartaron rumores sobre suicidio o problemas alimenticios que circularon tras su deceso.

