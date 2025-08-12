 Cazzu y Belinda: Reunión Confirmada en México
Farándula

Cazzu confirma reunión con Belinda en México

La noticia desató especulaciones sobre una eventual unión artística que podría marcar un hito en la música latina.

Cazzu, Instagram
Cazzu / FOTO: Instagram

La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores y a los medios al confirmar que se reunirá con Belinda durante su visita a México. El anuncio que ha encendido las redes sociales ha despertado rumores sobre una posible colaboración musical entre ambas artistas.

La "Jefa del trap" se encuentra en dicho país para promocionar su libro Perreo, una revolución, en el que reflexiona sobre la música urbana, el empoderamiento femenino y su experiencia como madre.  Durante un encuentro con la prensa, Cazzu reveló que tendrá la oportunidad de conocer personalmente a Belinda y conversar con ella, algo que calificó como una suerte y un honor.

"Es un ícono y voy a tener la suerte de conversar con ella", declaró la intérprete, generando entusiasmo entre sus fanáticos y los de la cantante mexicana. El comentario fue suficiente para que se desataran especulaciones sobre una posible canción conjunta que fusionaría el trap argentino con el pop latino que caracteriza a Belinda.

Este acercamiento llama especialmente la atención debido a que, meses atrás, Cazzu había descartado públicamente la idea de hacer un dueto con Belinda. Además, la argentina aseguró que no quería alimentar el morbo mediático en torno a sus nombres.

¿Qué surgirá de la reunión de Belinda y Cazzu?

Sin embargo, el clima parece haber cambiado y ahora el encuentro se presenta como una oportunidad de intercambio artístico y personal. En redes sociales, el anuncio fue recibido con entusiasmo. Seguidores de ambas artistas compartieron mensajes de apoyo y expectativas por verlas juntas, ya sea en un escenario o en un proyecto musical.

Muchos incluso imaginaron cómo podría sonar una colaboración que reúna los estilos tan distintos pero potentes de las dos cantantes.

Estrenos de cine de la semana: suspenso, comedia y animación para todos los gustos

La cartelera de esta semana trae un menú variado para los amantes del cine: misterio, adrenalina, humor y fantasía.

Belinda, conocida como la "princesa del pop latino", ha mantenido en los últimos meses una agenda enfocada en su música y proyectos televisivos. Mientras que Cazzu ha consolidado su lugar en la escena urbana latinoamericana y ha ganado reconocimiento internacional.

Un trabajo en conjunto sería, para muchos, un momento histórico para la música en español.

