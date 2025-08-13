Leonardo DiCaprio Involucrado en Altercado con Policía en Ibiza

Leonardo DiCaprio se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Ibiza junto a su novia Vittoria Ceretti, con la que se ha dejado ver paseando por la playa, navegando en un yate de lujo.
Ya que son muchísimos los famosos que cada año buscan desconectar de sus ajetreadas agendas en la isla balear.
Sin embargo, la felicidad máxima que rodeaba al protagonista de 'Titanic' se ha visto empañada con la llegada de la noche. cuando Leonardo DiCaprio acudía a una fiesta en una lujosa y exclusiva villa.
Según relató el paparazzi Sergio Garrido en el programa TardeAR, Leonardo DiCaprio se vio involucrado en un "altercado" durante una de las fiestas del momento en Ibiza.
De acuerdo con la versión ofrecida por Garrido, la fiesta tenía carácter "ilegal" y la Guardia Civil acudió con la intención de desmantelar la celebración.
El paparazzi aseguró que el propio Leonardo DiCaprio intentó pasar desapercibido, con la cabeza agachada y casi irreconocible por su atuendo. Sin embargo, el policía no lo reconoció y le pidió que se identificara.
La revista GQ reveló que la iesta no habría sido ilegal en sí misma, pero sí que hubo problemas por el elevado número de asistentes. El exceso de invitados provocó que los alrededores de la villa privada se llenaran de vehículos mal estacionados, lo que finalmente motivó la intervención de los agentes.
Enamorado
El famoso actor Leonardo DiCaprio es conocido por sus relaciones de alto perfil, pero hay una teoría que señala que el ganador del Oscar no sale con mujeres mayores a los 25 años.
No obstante, parece que la estrella de ‘Titanic’ ha roto su "regla", ya que su actual novia tiene 27 años.
En agosto de 2023, Leo y la modelo Vittoria Ceretti generaron rumores de noviazgo. Desde entonces, ambos han llevado su relación de manera privada. Lo que sorprendió a muchos es que al inicio de su romance, Ceretti tenía 25 años, por lo que este año cumplió 27 años,
De las pasadas relaciones públicas del actor, ninguna de sus parejas ha sido mayor de 25 años y aunque surgieron rumores de que salió con Rihanna o Gigi Hadid, que en su momento tenían 28 y 26 años, respectivamente.