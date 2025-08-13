 Sharon Stone posa por primera vez con sus 3 hijos
Farándula

Sharon Stone sorprende al posar por primera vez con sus 3 hijos

La actriz acudió a la premier con "Nobody 2" acompañada de Roan, Quinn, y Laird, quienes se convirtieron en unos guapos caballeros.

Sharon Stone / FOTO: Instagram
Sharon Stone / FOTO: Instagram

Sharon Stone dejó a todos con la boca abierta cuando posó por primera vez junto a sus tres hijos adoptivos en una alfombra roja.

Es la primera vez que la familia posa unida en un acto público, un momento inédito que ha causado sensación.

El motivo de la reunión familiar fue el estreno de la nueva película de la actriz, "Nobody 2". En esta cinta, dirigida por Timo Tjahjanto, y Sharon Stone interpreta a Lendina, un personaje clave en la secuela del éxito de acción original.

La premiére se llevé a cabo en el famoso TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, un escenario perfecto para la ocasión.

Sharon Stone deslumbró un vestido azul marino con cuello elevado, manga larga y un diseño que realzaba su figura y completaba el look unas pequeñas gafas con cristales azules. 

Más allá de su arrolladora presencia, Sharon Stone aprovechó la presentación de la película para posar, por primera vez en un photocall con sus tres hijos, ya mayores de edad: Roan (25), Laird (20) y Quinn (19).

En estos momentos los tres jóvenes se han convertido un pilar muy importante para la actriz, que hace unas meses perdió a su madre.

Sharon Stone siempre ha intentado mantener a sus tres hijos alejados del foco mediático, de ahí que haya sorprendido que los haya llevado al estreno de 'Nadie 2'. 

Foto embed
Sharon Stone y sus hijos - Instagram

Amor por sus hijos

La vida familiar de Sharon Stone, aclamada por su papel en el icónico largometraje de los 90 'Instinto básico', de Paul Verhoven y ganadora de un Oscar por su papel en 'Casino', de Martin Scorsese, ha estado marcada por momentos difíciles.

La actriz adoptó a su primogénito, Roan, en el año 2000, durante su matrimonio con Phil Bronstein. Después de su divorcio en 2004, la intérprete tuvo que enfrentar una batalla legal cuando su exmarido le arrebató la custodia de su hijo mayor, un episodio muy doloroso.

Foto embed
Sharon Stone y sus hijos - Facebook

Laid llegó a la vida de la artista en 2005; y Quinn, en el 2006, quienes también fueron adoptados por Sharon Stone aunque ya como madre soltera.

No sería hasta muchos años después, en 2022, que ella misma explicó la razón detrás de la adopción de los pequeños:

"Perdí nueve hijos por abortos espontáneos. No es poca cosa, ni física ni emocionalmente, y es algo que nos hace sentir que debemos soportar solas y en secreto, como una especie de fracaso", declaró a la revista ‘People’.  

