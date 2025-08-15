Actores se Unen para la Comedia del Año: Alejandro Vidal

A través de las redes sociales se confirmó la llegada de "La comedia del año: El Estreno" a Guatemala, una puesta en escena que promete risas, momentos alegres y un espectáculo pensado para cautivar a todo tipo de público adulto.
La obra se desarrollará los viernes y sábados de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Lux, un escenario emblemático de la zona 1. Este viernes 15 de agosto no habrá función pero regresan el sábado 16.
¿De qué trata La comedia del año?
La trama presenta a un grupo de artistas desesperados por triunfar... o al menos sobrevivir al estreno de su propia obra.
Enfrentados a su peor enemigo —ellos mismos—, estos personajes muestran con humor y un toque de drama lo que realmente sucede antes de que se abra el telón. Caótica y encantadora, esta comedia revela los nervios, conflictos y enredos del mundo teatral en sus momentos más intensos.
El elenco reúne a grandes figuras como Alejandro Vidal, Paola Tirado, José Mario Massella, entre otros talentos que, bajo la dirección de Ricardo Díaz, se encargarán de dar vida a una experiencia llena de interpretaciones versátiles y momentos memorables.
El Teatro Lux no solo ofrecerá el espectáculo, sino también venta de comida y bebidas para que el público pueda disfrutar de una velada completa. Eso sí, no cuenta con parqueo propio, por lo que se recomienda dejar el vehículo en estacionamientos cercanos o utilizar aplicaciones de transporte.
Las entradas ya están disponibles en la página web de Eticket y tienen un costo de Q200 para adultos. Los clientes BAC obtendrán un 15 % de descuento, pagando Q173, mientras que quienes paguen con American Express disfrutarán de un 25% de descuento, quedando en Q155.
"La comedia del año: El Estreno" no solo busca hacer reír, sino también ofrecer una mirada divertida y honesta al oficio teatral. Con funciones limitadas en agosto, se presenta como una cita imperdible para quienes quieran escapar de la rutina, apoyar el talento nacional y vivir una noche de humor.
