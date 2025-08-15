 Actores se Unen para la Comedia del Año: Alejandro Vidal
Farándula

Alejandro Vidal y otros actores se unen para "La comedia del año"

Con un elenco de primer nivel y una historia que mezcla caos, humor y encanto, "La comedia del año: El Estreno" se prepara para conquistar al público guatemalteco en agosto 2025.

Compartir:
La comedia del año, Redes sociales
La comedia del año / FOTO: Redes sociales

A través de las redes sociales se confirmó la llegada de "La comedia del año: El Estreno" a Guatemala, una puesta en escena que promete risas, momentos alegres y un espectáculo pensado para cautivar a todo tipo de público adulto.

La obra se desarrollará los viernes y sábados de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Lux, un escenario emblemático de la zona 1. Este viernes 15 de agosto no habrá función pero regresan el sábado 16.

¿De qué trata La comedia del año?

La trama presenta a un grupo de artistas desesperados por triunfar... o al menos sobrevivir al estreno de su propia obra.

Enfrentados a su peor enemigo —ellos mismos—, estos personajes muestran con humor y un toque de drama lo que realmente sucede antes de que se abra el telón. Caótica y encantadora, esta comedia revela los nervios, conflictos y enredos del mundo teatral en sus momentos más intensos.

El elenco reúne a grandes figuras como Alejandro Vidal, Paola Tirado, José Mario Massella, entre otros talentos que, bajo la dirección de Ricardo Díaz, se encargarán de dar vida a una experiencia llena de interpretaciones versátiles y momentos memorables.

El Teatro Lux no solo ofrecerá el espectáculo, sino también venta de comida y bebidas para que el público pueda disfrutar de una velada completa. Eso sí, no cuenta con parqueo propio, por lo que se recomienda dejar el vehículo en estacionamientos cercanos o utilizar aplicaciones de transporte.

Las entradas ya están disponibles en la página web de Eticket y tienen un costo de Q200 para adultos. Los clientes BAC obtendrán un 15 % de descuento, pagando Q173, mientras que quienes paguen con American Express disfrutarán de un 25% de descuento, quedando en Q155.

 "La comedia del año: El Estreno" no solo busca hacer reír, sino también ofrecer una mirada divertida y honesta al oficio teatral. Con funciones limitadas en agosto, se presenta como una cita imperdible para quienes quieran escapar de la rutina, apoyar el talento nacional y vivir una noche de humor.

Mira también:

En Portada

Embajada de EE. UU. emite alerta por posible violencia en zona 16; Gobernación aclara situaciónt
Nacionales

Embajada de EE. UU. emite alerta por posible violencia en zona 16; Gobernación aclara situación

09:26 PM, Ago 14
Xelajú clasifica a cuartos de final de Copa Centroamericana 2025 t
Deportes

Xelajú clasifica a cuartos de final de Copa Centroamericana 2025

10:03 PM, Ago 14
¿Qué seguimiento se ha dado por el caso de contaminación en Villa Nueva?t
Nacionales

¿Qué seguimiento se ha dado por el caso de contaminación en Villa Nueva?

05:50 PM, Ago 14
Honduras: Denuncian plan para asesinar a expresidente Zelaya e impedir eleccionest
Internacionales

Honduras: Denuncian plan para asesinar a expresidente Zelaya e impedir elecciones

12:47 PM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos