 Arrestan a Miss Guerrero 2024
Farándula

Arrestan a famosa reina de belleza

La reina de belleza fue detenida con un arma de uso exclusivo del Ejército.

Miss Guerrero 2024 detenida.
Miss Guerrero 2024 detenida.

La noche del jueves pasado, Isadora Lagos, quien hasta hace unas semanas ostentó el título de Miss Guerrero 2024, fue detenida en la autopista del Sol junto a su chofer. En el vehículo donde viajaban, una camioneta blanca con placas del estado de Morelos, las autoridades localizaron un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, cuya posesión no pudo ser acreditada.

Ambos fueron trasladados a la delegación regional de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, donde se determinará su situación jurídica. La portación de un arma de estas características podría derivar en cargos con penas de prisión de hasta 15 años. La FGR será la encargada de definir el procedimiento legal correspondiente.

¿Quién es Isadora Lagos?

Con 25 años, Isadora Lagos es licenciada en Derecho y actualmente estudia Gastronomía. Entre sus intereses destacan el deporte y el arte; practica crossfit, tiene afinidad por la arquitectura clásica y la historia de México. También ha mostrado una profunda conexión con los animales, especialmente con los perros, lo que la ha llevado a colaborar como voluntaria en albergues y campañas de esterilización y vacunación.

Tras hacerse pública su detención, su cuenta de Instagram aparece como "no disponible".

Renuncia al certamen

Semanas atrás, Isadora Lagos había renunciado a representar a Guerrero en Miss México, tras presuntos desacuerdos con la organización estatal. Su lugar fue ocupado por Victoria Zermeño, de 24 años, licenciada en Administración y Gestión Fiscal de PyMes, estudiante de moda y coach de pasarela, quien actualmente ostenta el título.

De momento, la participación de Lagos en certámenes de belleza parece haber quedado atrás, y ahora su futuro dependerá de la resolución que adopte la Fiscalía General de la República en torno a este caso.

