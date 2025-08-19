Halle Berry celebra 59 años luciendo espectacular en bikini

Halle Berry celebró sus 59 años el pasado 14 de agosto luciendo mejor que nunca y no ha dudado en compartir imágenes de sus vacaciones por su cumpleaños.
La actriz compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram que dejan ver que está atravesando por un excelente momento en su vida; además, deslumbró con su belleza natural.
Halle Berry lució una figura fenomenal ataviada con un bikini dorado, más tarde cambió a uno blanco y fue la sensación al usar un bikini en color negro y otro en rojo. Aunque no indicó dónde estaba, el paisaje sugiere que disfruta de la Polinesia Francesa.
Después de sus imágenes por su 59º cumpleaños, Halle Berry ha vuelto a demostrar a sus más de nueve millones de seguidores en Instagram que no tiene reparo alguno en posar y mostrar su cuerpo.
Sonriente, la actriz ha pasado unos días algo nublados de una manera un tanto curiosa: en ropa interior, con una corona de flores en la cabeza y en un flotador de pato.
"¡Aprovechando al máximo un día nublado!", escribe Halle Berry junto con un carrusel de fotografías desde su escapada romántica con Van Hunt, su actual pareja.
En los últimos años, Halle Berry ha atravesado algunos altibajos en su carrera, y es que apenas ha protagonizado algunos proyectos de renombre. Uno de sus últimos trabajos fue "Moonfall", en 2022, mientras que el más reciente fue en 2024 con una cinta de bajo presupuesto llamada: "Never let go".
Criticas de su ex
El ex jugador de béisbol David Justice, de 59 años, que estuvo casado con Halle Berrt de 1993 a 1997, ha recordado los años de su matrimonio en una reciente aparición como invitado en el podcast de Matt Barnes, All the Smoke.
Los problemas comenzaron cuando terminó la luna de miel, cinco meses después de la boda, cuando el deportista empezó a pensar en formar una familia.
"Mi conocimiento y comprensión, además de mi sabiduría sobre las relaciones, no era tan grande", reveló. "Buscaba una mujer que se pareciera a mi madre, como el buen chico del Medio Oeste que soy.
Luego añadió: "En mi cabeza pensaba en una esposa que cocinara, limpiara y fuera tradicional". La pregunta surgió de forma espontánea: "Si tenemos hijos, ¿es esta la mujer con la que querría tenerlos?". La respuesta no se hizo esperar: "En ese momento, era un niño, ella no cocinaba, no limpiaba, realmente no parecía una madre y empezamos a pelearnos", confesó
La artista respondió con cierta ironía: "Uf! Cocinando, limpiando y siendo madre", escribió dejando en claro que los comentarios de su ex no le afectan.