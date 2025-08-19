 Halle Berry celebra 59 años luciendo espectacular en bikini
Farándula

Halle Berry cumple 59 años presumiendo su figura en bikini sin filtros

La actriz compartió algunas imágenes en su Instagram dejando ver su tremendo cuerpazo y su natural belleza.

Compartir:
Halle Berry vestido transparente,
Halle Berry vestido transparente / FOTO:

Halle Berry celebró sus 59 años el pasado 14 de agosto luciendo mejor que nunca y no ha dudado en compartir imágenes de sus vacaciones por su cumpleaños.

La actriz compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram que dejan ver que está atravesando por un excelente momento en su vida; además, deslumbró con su belleza natural.

Halle Berry lució una figura fenomenal ataviada con un bikini dorado, más tarde cambió a uno blanco y fue la sensación al usar un bikini en color negro y otro en rojo. Aunque no indicó dónde estaba, el paisaje sugiere que disfruta de la Polinesia Francesa.

Después de sus imágenes por su 59º cumpleaños, Halle Berry ha vuelto a demostrar a sus más de nueve millones de seguidores en Instagram que no tiene reparo alguno en posar y mostrar su cuerpo.

Sonriente, la actriz ha pasado unos días algo nublados de una manera un tanto curiosa: en ropa interior, con una corona de flores en la cabeza y en un flotador de pato.

"¡Aprovechando al máximo un día nublado!", escribe Halle Berry junto con un carrusel de fotografías desde su escapada romántica con Van Hunt, su actual pareja.

Foto embed
Halle Berry - Instagram

En los últimos años, Halle Berry ha atravesado algunos altibajos en su carrera, y es que apenas ha protagonizado algunos proyectos de renombre. Uno de sus últimos trabajos fue "Moonfall", en 2022, mientras que el más reciente fue en 2024 con una cinta de bajo presupuesto llamada: "Never let go". 

Criticas de su ex

El ex jugador de béisbol David Justice, de 59 años, que estuvo casado con Halle Berrt de 1993 a 1997, ha recordado los años de su matrimonio en una reciente aparición como invitado en el podcast de Matt Barnes, All the Smoke.

Los problemas comenzaron cuando terminó la luna de miel, cinco meses después de la boda, cuando el deportista empezó a pensar en formar una familia.

"Mi conocimiento y comprensión, además de mi sabiduría sobre las relaciones, no era tan grande", reveló. "Buscaba una mujer que se pareciera a mi madre, como el buen chico del Medio Oeste que soy.

Foto embed
Halle Berry y David Justice - Instagram

Luego añadió: "En mi cabeza pensaba en una esposa que cocinara, limpiara y fuera tradicional". La pregunta surgió de forma espontánea: "Si tenemos hijos, ¿es esta la mujer con la que querría tenerlos?". La respuesta no se hizo esperar: "En ese momento, era un niño, ella no cocinaba, no limpiaba, realmente no parecía una madre y empezamos a pelearnos", confesó

La artista respondió con cierta ironía: "Uf! Cocinando, limpiando y siendo madre", escribió dejando en claro que los comentarios de su ex no le afectan.

En Portada

Continúa interrupción de operaciones en Puerto Santo Tomás de Castillat
Nacionales

Continúa interrupción de operaciones en Puerto Santo Tomás de Castilla

09:39 AM, Ago 19
Mario Escobar dirigirá el Inter Miami vs. Tigres por la Leagues Cupt
Deportes

Mario Escobar dirigirá el Inter Miami vs. Tigres por la Leagues Cup

10:09 AM, Ago 19
Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiarest
Nacionales

Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiares

10:46 AM, Ago 19
La reina de la ketamina se declara culpable de la muerte de Matthew Perryt
Farándula

La "reina de la ketamina" se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

10:09 AM, Ago 19

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadNoticias de GuatemalaDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos