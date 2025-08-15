 Kim Flores muestra su tatuaje en bikini de hilo ajustado
Farándula

Kim Flores exhibe tatuaje íntimo en diminuto bikini de hilo

La modelo y cantante guatemalteca disfrutó de unas vacaciones en Las Bahamas donde presumió su escultural figura en candentes bikinis.

Compartir:
Kim Flores, Instagram
Kim Flores / FOTO: Instagram

Una vez más, la guatemalteca Kim Flores ha subido la temperatura con sus sexys publicaciones en las redes sociales.

Y es que la modelo y cantante guatemalteca compartió una serie de imágenes con las que dejó con la boca abierta a muchos.

En las fotografías, Kim Flores aparece luciendo un atrevido bikini de hilo que deja a la vista el tatuaje que está en su zona íntima.

"Bahamas ?? 2025", fue lo único que escribió en las imágenes, donde aparece en el mar de espaldas y presumiendo sus curvas.

Foto embed
Kim Flores bikini - Instagram

Su pareja, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey fue uno de los primeros en dejarle un comentario. "Mi vista favorita, en cualquier parte del mundo ❤️", escribió Edwin Luna.

Como ya es costumbre, muchos internautas la criticaron por estarse exhibiendo en las redes sociales. "Debería de ser un poco pudorosa", "Siempre tiene que estar mostrando", "Debería de pensar en su familia", dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

Foto embed
Kim Flores Tatuaje - Instagram

Atrevido atuendo

Kim Flores encendió las redes sociales tras compartir imágenes en las que aparece utilizando un atrevido vestido en tono aqua. Lo que desató la controversia no fue únicamente el color llamativo, sino el diseño del atuendo.

Y es que la famosa deja al descubierto parte de su atributo delantero, cubriendo parte de él con una estrella en color rojo. La imagen fue publicada en sus cuentas oficiales y no tardó en generar reacciones divididas entre sus seguidores.

Sin duda, su más reciente aparición con el vestido aqua vuelve a colocarla en el ojo del huracán mediático, demostrando que, para bien o para mal, sabe cómo captar la atención del público.

Habrá que esperar que sorpresas tiene preparadas Kim Flores para el próximo semestre del año.

Foto embed
Kimberly Flores - Kimberly Flores

En Portada

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum t
Nacionales

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum

11:26 AM, Ago 15
Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfilet
Nacionales

Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfile

09:50 AM, Ago 15
Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido t
Deportes

Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido

11:20 AM, Ago 15
Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de callet
Farándula

Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de calle

11:00 AM, Ago 15

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos