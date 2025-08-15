Kim Flores muestra su tatuaje en bikini de hilo ajustado

Una vez más, la guatemalteca Kim Flores ha subido la temperatura con sus sexys publicaciones en las redes sociales.
Y es que la modelo y cantante guatemalteca compartió una serie de imágenes con las que dejó con la boca abierta a muchos.
En las fotografías, Kim Flores aparece luciendo un atrevido bikini de hilo que deja a la vista el tatuaje que está en su zona íntima.
"Bahamas ?? 2025", fue lo único que escribió en las imágenes, donde aparece en el mar de espaldas y presumiendo sus curvas.
Su pareja, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey fue uno de los primeros en dejarle un comentario. "Mi vista favorita, en cualquier parte del mundo ❤️", escribió Edwin Luna.
Como ya es costumbre, muchos internautas la criticaron por estarse exhibiendo en las redes sociales. "Debería de ser un poco pudorosa", "Siempre tiene que estar mostrando", "Debería de pensar en su familia", dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.
Atrevido atuendo
Kim Flores encendió las redes sociales tras compartir imágenes en las que aparece utilizando un atrevido vestido en tono aqua. Lo que desató la controversia no fue únicamente el color llamativo, sino el diseño del atuendo.
Y es que la famosa deja al descubierto parte de su atributo delantero, cubriendo parte de él con una estrella en color rojo. La imagen fue publicada en sus cuentas oficiales y no tardó en generar reacciones divididas entre sus seguidores.
Sin duda, su más reciente aparición con el vestido aqua vuelve a colocarla en el ojo del huracán mediático, demostrando que, para bien o para mal, sabe cómo captar la atención del público.
Habrá que esperar que sorpresas tiene preparadas Kim Flores para el próximo semestre del año.