Filtran imágenes del asesinato del cantante Ernesto Barajas

El líder del grupo "Enigma Norteño" fue atacado a balazos, junto a un hombre y su esposa, quien salió ilesa. De acuerdo con los reportes, el cantante tenía heridas en el cráneo, el abdomen y el tórax

Ernesto Barajas, Facebook
Ernesto Barajas / FOTO: Facebook

El cantante de música regional mexicana Ernesto Barajasdel Grupo Enigma Norteño, fue asesinado a balazos el martes en Zapopan, Jalisco.

El homicidio del vocalista de corridos se produce menos de tres meses después de que cinco integrantes de otro grupo regional mexicano fueron asesinados en el norte del país.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en una pensión de autos ubicada sobre la calle Francisco I. Madero, en la colonia Mariano Otero.

Ernesto Barajas llegó al lugar acompañado de otro hombre y su esposa cuando fueron atacados de manera directa por personas armadas, quienes dispararon con arma corta.

En el lugar se confirmó la muerte del cantante y de otro hombre, lo que desató una fuerte movilización policíaca.

Testigos señalaron que los responsables de la agresión fueron dos hombres a bordo de una motocicleta, que escaparon tras realizar el ataque.

En 2023, Enigma Norteño tuvo que cancelar una presentación en Baja California, luego que apareciera una narcomanta dirigida al cantante le exigía no presentarse en la Feria de Rosario.

"Ernesto Barajas vocalista de Enigma Norteño deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera, la Baja tiene tiene dueño. ATT: CJNG", se leía en la amenaza que se viralizó a través de las redes sociales.

Su carrera

Ernesto Barajas, oriundo de Culiacán, en el estado de Sinaloa, es el fundador de la agrupación Enigma Norteño.

La banda la creó en 2004 en su ciudad natal pero no alcanzó notoriedad hasta cinco años después gracias al éxito de su corrido "El Ondeado (M1)".

El tema hace alusión a Manuel Torres Félix, uno de los sicarios más violentos del Cártel de Sinaloa, perteneciente a la facción de "El Mayo" Zambada, quien fue abatido en 2012 por el ejército.

La banda Enigma Norteño tiene más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify. Son famosos por sus "narcocorridos" dedicados a miembros de los poderosos cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

Además de ser compositor y vocalista, Ernesto Barajas se desempeñaba como conductor de un podcast en YouTube donde hablaba de música con otros artistas del medio.

