 OEA advierte que el mérito debe prevalecer en la elección de fiscal en Guatemala
Nacionales

OEA advierte que el mérito debe prevalecer en la elección de fiscal en Guatemala

La Misión advirtió que la tabla de gradación utilizada por los comisionados es solo una guía técnica que no sustituye la valoración ética y la integridad.

Compartir:
Delegados de la Misión de la OEA en el Palacio de Justicia en Guatemala, sede de las reuniones de la comisión de postulación para elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público período 2026-2030., Omar Solís/Emisoras Unidas
Delegados de la Misión de la OEA en el Palacio de Justicia en Guatemala, sede de las reuniones de la comisión de postulación para elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público período 2026-2030. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió este jueves que la elección del nuevo Fiscal General de Guatemala debe basarse en la "reconocida honorabilidad" y que el simple cumplimiento de trámites no garantiza la legitimidad del proceso.

Al concluir su cuarta visita oficial, la Misión Especial de la OEA, que se encuentra en Guatemala para verificar los procesos de elección, enfatizó ante la Comisión de Postulación que la designación del jefe del Ministerio Público (Fiscalía) es una definición de Estado con efectos directos sobre la gobernabilidad y el sistema democrático.

Este proceso de relevo ocurre en un clima de alta tensión, luego de que la actual fiscal general, Consuelo Porras, compareciera recientemente para defender su idoneidad en busca de un tercer mandato consecutivo.

Porras, quien asegura ser "honorable", se encuentra sancionada por más de 40 países y señalada por la Unión Europea y Estados Unidos de socavar la democracia y perseguir judicialmente a actores políticos y periodistas.

"En ese contexto, la Misión recuerda que el cumplimiento formal de etapas y plazos, aunque indispensable, no basta por sí solo para asegurar legitimidad sustantiva, confianza pública ni credibilidad institucional", afirmó la delegación internacional en un comunicado de prensa.

La Misión advirtió que la tabla de gradación utilizada por los comisionados es solo una guía técnica que no sustituye la valoración ética y la integridad que exige la Constitución guatemalteca para este cargo crítico.

Misión de OEA plantea reformar mecanismos de elección

El organismo internacional identificó un agotamiento en el modelo actual de selección y propuso un diálogo nacional para reformar los mecanismos que integran las altas cortes y el ente investigador del país centroamericano.

La Misión subrayó que el interés público debe prevalecer de manera absoluta sobre cualquier consideración particular o de grupo en la conformación de la nómina de candidatos que recibirá el presidente, Bernardo Arévalo de León, en los próximos días.

La visita finalizó con el saludo a la toma de posesión de la nueva Magistratura de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país para el periodo 2026-2031, instando a los nuevos magistrados a actuar con plena independencia y rigor jurídico.

"La instalación oportuna del máximo tribunal constitucional constituye un paso fundamental para la estabilidad del orden constitucional y la certeza jurídica del país", señaló la Misión.

La Comisión de Postulación designará este viernes a seis candidatos entre los cuales el presidente Arévalo de León elegirá al Fiscal General para el periodo 2026-2030, antes del 17 de mayo.

En Portada

Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negociost
Nacionales

Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negocios

12:02 PM, Abr 16
Organizaciones exigen perfiles idóneos y sin señalamientos para Fiscal Generalt
Nacionales

Organizaciones exigen perfiles idóneos y sin señalamientos para Fiscal General

11:24 AM, Abr 16
Anuncian caminata pacífica para exigir liberación de exlíderes indígenast
Nacionales

Anuncian "caminata pacífica" para exigir liberación de exlíderes indígenas

08:39 AM, Abr 16
VIDEO. Salud revela sustracción de insumos de hospital infantil en Izabalt
Nacionales

VIDEO. Salud revela sustracción de insumos de hospital infantil en Izabal

10:18 AM, Abr 16
Karla Maya: Queremos hacer historia y cerrar con broche de orot
Deportes

Karla Maya: "Queremos hacer historia y cerrar con broche de oro"

01:10 PM, Abr 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalLiga NacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos