Deportivo Mixco primer clasificado a cuartos de final

En el estadio La Asunción de Asunción Mita, Jutiapa, el Atlético Mictlán recibió al Deportivo Mixco en la continuidad de la fecha 20 del Torneo Clausura 2026 que ha entrado en la recta final de su fase regular y el panorama empieza a ponerse claro respecto al tema de los clasificados a cuartos de final, donde los dirigidos por el técnico nacional, Fabricio Benítez, logró esta noche su boleto a la instancia final gracias al empate 2-2.
Los "Conejos" mitecos estaban obligados a ganar para evitar problemas en el tema del descenso. Pero el duelo comenzó bien para ellos, aunque después terminaron exigiéndose al doble para lograr sumar por lo menos un punto en casa.
William Fajardo, el goleador de Mictlán, apareció al 14 para poner el 1-0, pero luego vino la remontada de los visitantes gracias a los tantos de Kennedy Rocha al 24 y Eliser Quiñones al 51. Cuando todo parecía que el triunfo era para Mixco, apareció una jugada que fue definida con un autogol de Manuel Moreno y con ello un empate 2-2 en el 87 allá en Asunción Mita, Jutiapa.
Mixco a cuartos de final
Pese al empate, el Deportivo Mixco llegó a 33 puntos y sube al liderato por el momento a la espera del resultado entre Xelajú y Deportivo Achuapa que jugarán en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango a partir de las 21:00 horas. Para mantener la primera casilla, los "Chicharroneros" deben esperar que Xelajú no gane, de lo contrario, perderán ese liderato, el cual sería para los "Superchivos".
Tras la clasificación de Mixco a cuartos de final, Municipal y Comunicaciones, con 32 puntos cada uno, prácticamente están cerca de certificar su boleto a instancia final. El Xelajú, que juega más noche, con un triunfo y será el segundo clasificado a cuartos de final de forma matemática.
Por su parte, Mictlán queda fuera del top 8 cuando restan dos fechas en la fase regular y deberá depender de otros resultados si se quiere meter a la fase final del Clausura 2026.
En el tema del descenso, Mictlán llegó a 50 puntos y está fuera de la zona del descenso por encima de Malacateco (47 puntos), equipo que podría salir de esa casilla roja con un triunfo de 2-0 ante Cobán Imperial esta noche.