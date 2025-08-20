 Influencer Casi Decapitada por Bufanda: ¿Qué Ocurrió?
Farándula

Influencer casi muere decapitada por su bufanda ¿Qué sucedió?

La reconocida influencer y empresaria australiana Eli Moulton estuvo a punto de sufrir una tragedia al usar una bufanda larga.

Eli Moulton, Redes sociales
Eli Moulton / FOTO: Redes sociales

Lo que debía ser una velada glamurosa terminó en un angustioso momento que casi cuesta la vida a la influencer y propietaria de una empresa de alquiler de vestidos, Eli Moulton.

El incidente ocurrió tras asistir a la inauguración de una concesionaria BMW en Glenelg, al sur de Australia, donde lucía un elegante vestido negro acompañado de una bufanda ligera y fluida. Al subir a su automóvil y comenzar a alejarse, el accesorio se enganchó bajo el vehículo, provocando un violento tirón en su cuello.

En sus redes sociales, Moulton compartió imágenes impactantes de la quemadura enrojecida que rodeaba su cuello. Aunque realizó algunas bromas después mostró las consecuencias físicas que le dejó el percance.

"REMOVE your neck scarves before entering or operating any heavy machinery! Nearly decapitated myself getting the scarf tangled underneath the car on the way home (Quítense las bufandas del cuello antes de entrar o manejar cualquier tipo de vehículo. Casi me decapito cuando la bufanda se enredó debajo del carro de camino a casa)", advirtió Moulton en Instagram.

A pesar del susto, la influencer permaneció de buen ánimo, compartiendo en sus historias que iba a atender la lesión y regresar con cuidados médicos. Sus seguidores, conmocionados, inundaron las redes con mensajes de apoyo y alivio por su pronta recuperación.

El incidente no solo despertó solidaridad en su comunidad digital, sino que también recordó el caso trágico de la bailarina Isadora Duncan, quien murió estrangulada por una bufanda que se enredó en el eje de un coche en 1927 —una lúgubre coincidencia histórica que enfatiza la gravedad del accidente de Moulton.

Eli Moulton transformó una experiencia traumática en una valiosa lección de estilo y seguridad para sus seguidores. Su advertencia, a medio camino entre la advertencia y el aprendizaje, recuerda que incluso los accesorios más elegantes pueden volverse peligrosos en el entorno equivocado.

Eli Moulton - Redes sociales

¿Quién es Eli Moulton?

Es una influencer australiana especializada en moda, reconocida por compartir consejos de estilo y contenido de lifestyle en Instagram. Además, es la fundadora y directora de una empresa de alquiler de vestidos, lo que complementa su presencia en redes con una faceta empresarial vinculada al mundo de la moda.

