 Bodas Rápidas en Guatemala: Paquete Nodal para Tu Fiesta
Paquete Nodal: salón de fiestas guatemalteco organiza bodas en menos de un mes

Un salón de fiestas en Guatemala sorprendió al anunciar el "Paquete Nodal", una propuesta innovadora que organiza bodas en menos de un mes, inspirada en el mediático romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar y Nodal, Instagram
Ángela Aguilar y Nodal / FOTO: Instagram

La fiebre por el amor relámpago de Christian Nodal y Ángela Aguilar no solo ha generado titulares, sino también nuevas ideas en el mundo de los eventos. Un salón de fiestas guatemalteco decidió aprovechar la tendencia y lanzó el "Paquete Nodal", un servicio que ofrece la posibilidad de organizar una boda completa en un tiempo récord de menos de 30 días.

El paquete incluye desde la decoración, música en vivo, banquete, fotografía y hasta asesoría legal para la unión civil, con el objetivo de facilitar a las parejas el proceso de casarse sin largas esperas ni complicados trámites de planeación. "Queremos que los enamorados vivan la emoción de una boda rápida, pero con todo el estilo y la elegancia que merece el momento", indicó el administrador del salón en conferencia de prensa.

La idea surgió tras la ola de comentarios en redes sociales sobre lo veloz que fue la unión de Nodal y Aguilar, quienes sorprendieron al público con su compromiso y matrimonio en cuestión de semanas. Inspirados en ese fenómeno, los organizadores decidieron trasladar la tendencia al ámbito local, convirtiéndola en una oportunidad para quienes desean formalizar su relación de manera práctica y romántica.

Según los organizadores, el "Paquete Nodal" está dirigido tanto a parejas jóvenes que buscan algo diferente, como a quienes desean celebrar su boda con poco tiempo para planearla, pero sin renunciar a los detalles. Además, ofrecen flexibilidad para personalizar la celebración, desde el estilo musical hasta la gastronomía, asegurando que cada enlace conserve su sello personal.

La publicación ya se ha hecho viral y ha sido compartido en medios de comunicación nacionales e internacionales. 

@cveventplannergt

#fyp #parati #nodal #todoincluido #bodas

♬ De Los Besos Que Te Di - Christian Nodal

Con esta propuesta, el salón de fiestas no solo se suma a la conversación cultural que despertó la pareja del momento, sino que también innova en el mercado de eventos en Guatemala. El "Paquete Nodal" promete convertirse en la opción ideal para quienes creen que cuando el amor llega, no hay tiempo que perder.

